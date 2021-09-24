Вакцинированные путешественники смогут без карантина путешествовать по Аргентине

Аргентина отменит все ограничения с 1 ноября 2021 года. Согласно решению правительства, иностранцы, которые прошли полный курс вакцинации, могут беспрепятственно въехать в страну.

Непривитые туристы должны пойти на неделю самоизоляции. Также необходимо будет пройти повторное тестирование.

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Условия въезда в Аргентину

С 1 октября в Аргентину разрешили въезд иностранцев из соседних стран без изоляции в безопасных коридорах, утвержденных органами здравоохранения. А с 1 ноября границы откроют для граждан со всего мира.

Для свободного пересечения границы необходимо иметь сертификат, удостоверяющий полный курс вакцинации. Список признанных вакцин уточняется. С момента получения курса прививок должно пройти не менее 14 дней.

Невакцинированные туристы должны будут сдать ПЦР-тест, не ранее чем за 72 часа до прибытия или тест на антиген при въезде. Затем необходимо соблюдать 7-дневного карантина и пройти второй ПЦР-тест на 5-7 день.

Необходимым документом для пересечения границы является страхование и заполненная форма на сайте миграционной службы.

Министр МОЗ Аргентины Карла Виззоти отметила, что в стране ослабляют некоторые ограничения. В частности, отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе.

Сейчас заболеваемость COVID-19 постепенно снижается. За последнюю неделю в стране зарегистрировано около 1,7 тысячи случаев.