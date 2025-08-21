Веломаршрут будет простираться практически через всю Закарпатскую область. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Закарпатской ОГА Мирослава Билецкого.

Когда запустят веломаршрут?

Веломаршрут будет простираться от Малого Березного с возможностью выйти на маршрут от словацкой, венгерской и польской границ, пересекая карпатские хребты до Усть-Черной, Ясини и Румынии.

Маршрут будет инклюзивный, оборудован соответствующей инфраструктурой и маркировкой. Также на нем обустроят трассы разного уровня сложности.

На туристическом на пути будут указатели, места отдыха, информация об интересных объектах рядом и локации, где можно пообедать, остановиться на ночлег.

Часть веломаршрута протяженностью 55 километров откроют уже 31 августа: Усть-Черная – Кедринское лесничество – Турбатское лесничество – истоки реки Черная Тиса – Чернотисянское лесничество (село Черная Тиса) – поселок Ясиня.