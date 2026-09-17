Пирамида посреди Рима: туристы снова могут увидеть необычную достопримечательность в Италии

Знаменитая достопримечательность Рима вновь открылась для туристов. Три года пирамида Цестия была закрыта из-за масштабных реставрационных и восстановительных работ. Теперь до конца октября местные жители и туристы могут посетить ее бесплатно.

Не все знают об этом древнем сооружении в столице Италии, однако, оказавшись в Риме, пирамиду Цестия все же стоит увидеть, пишет Interia Kobieta.

Почему известна пирамида Цестия?

Пирамида является монументальной гробницей римского претора Гая Цестия. Ее построили в 12 году до нашей эры.

Римские мастера построили 36-метровую пирамиду за 330 дней. Вдохновение для такой формы было почерпнуто из Древнего Египта, а необычная форма связана с модой, которая царила в то время в Риме при правлении императора Августа I.

Сама пирамида построена из бетона, а внешняя часть облицована мраморными блоками. Интерьер погребальной камеры в форме прямоугольного параллелепипеда со сводом украшен росписями в помпейском стиле.

В Средневековье считалось, что в этой пирамиде находится гробница легендарного Рема. А все потому, что сооружение было похоже на то, что находится в Ватикане. Его же в то время считали гробницей Ромула, которую снесли около 1500 года.

После реставрационных работ в здании установили новую систему освещения, которая подчеркнула формы пирамиды и фрески в помпейском стиле в погребальной камере.

Посетить пирамиду можно бесплатно до 31 октября днем или вечером, но предварительно необходимо провести бронирование билетов.

Экскурсии с гидом запланированы на две пятницы – 18 и 25 сентября. Время входа: 19:00, 20:00 и 21:00. Однако количество участников каждой экскурсии ограничено, поэтому необходимо заранее провести бронирование места.

Дневная экскурсия состоится 19 сентября в 16:30, 17:30 и 18:30. Обе экскурсии длятся 45 минут.

В субботу, 26 сентября, и воскресенье, 27 сентября, состоится семь экскурсий по отдельным турам: в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00.

В субботу, 3, 10, 17, 24 и 31 октября, запланированы три экскурсии в 16:30, 17:30 и 18:30 (максимум 50 человек). Предварительное бронирование обязательно.