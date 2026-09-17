Не всі знають про цю стародавню споруду в столиці Італії, проте перебуваючи в Римі, піраміду Цестію все ж таки вартує побачити, пише Interia Kobieta.

Чим відома піраміда Цестія?

Піраміда є монументальною гробницею римського претора Гая Цестія. Її побудували у 12 році до нашої ери.

Римські майстри збудували 36-метрову піраміду за 330 днів. Натхнення такої форми було взяти зі Стародавнього Єгипту, а незвична форма пов’язана з модою, яка була на той час у Римі за часів правління імператора Августа І.

Сама піраміда зроблена з бетону, а зовнішня частина облицьована мармуровими блоками. Інтер’єр похоронної камери у формі прямокутного паралелепіпеда зі склепінням, прикрашений розписами в помпейському стилі.

У Середньовіччі вважали, що в цій піраміді знаходиться гробниця легендарного Рема. А все тому, що споруда була подібна до тієї, що у Ватикані. Її ж у той час вважали гробницею Ромула, яку знесли близько 1500 року.

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Після реставраційних робіт у будівлі встановили нову систему освітлення, яка підкреслила форми піраміди та фрески в помпейському стилі в похоронній камері.

Відвідати піраміду можна безкоштовно до 31 жовтня вдень чи ввечері, але попередньо потрібне бронювання.

Екскурсії з гідом заплановані на дві п’ятниці – 18 та 25 вересня. Час входу: 19:00, 20:00 та 21:00 години. Проте кількість осіб на кожній екскурсії є обмеженою, тому потрібно заздалегідь забронювати місце.

Денна екскурсія пройде 19 вересня о о 16:30, 17:30 та 18:30. Обидва візити тривають 45 хвилин.

У суботу, 26 вересня, та неділю, 27 вересня, відбудеться сім екскурсій за окремими турами: о 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 та 16:00 годині.

У суботу, 3, 10, 17, 24 та 31 жовтня, заплановано три екскурсії о 16:30, 17:30 та 18:30 (максимум 50 осіб). Попереднє бронювання обов'язкове.