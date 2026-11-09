В ноябре здесь +20 градусов тепла: лучшее место в Италии, чтобы убежать от холода

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Добраться сюда из Польши можно за 2,5–3 часа, а билеты в обе стороны стоят от 2100 гривен, пишет Interia Kobieta. Для поездки можно выбрать один из двух аэропортов – в Палермо или Катании.

Какая погода на Сицилии в ноябре?

Средняя температура в ноябре на острове составляет +18 °C, однако в некоторые дни дневные показатели могут достигать даже +25 °C, но в ноябре в основном температура держится на уровне 21 °C. Заметно прохладнее становится ближе к концу месяца.

Для сравнения: летом температура на Сицилии часто превышает +35 °C, а порой достигает даже +40 °C. Осень больше подходит для осмотра городов, исторических памятников и местных рынков, поскольку уже нет изнурительной жары и туристических толп.

Море в ноябре остается относительно теплым – на уровне +20 °C. При желании можно искупаться, но рассчитывать на полноценный пляжный отдых не стоит.

Сколько стоят авиабилеты на Сицилию из Польши?

В ноябре доступны прямые рейсы из нескольких польских городов. Дешевле всего лететь в Катанию, где билеты туда и обратно стоят:

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Из Гданьска – от 2100 гривен;

Из Варшавы – от 2270 гривен;

Из Катовице – от 2380 гривен;

Из Кракова – от 2840 гривен.

Рейсы в Палермо уже дороже. Из Польши есть прямое сообщение из пяти городов:

Из Варшавы – от 2600 гривен;

Из Познани – от 2770 гривен;

Из Вроцлава – от 3200 гривен;

Из Гданьска – от 3200 гривен;

Из Кракова – от 3790 гривен.

Палермо или Катания – какой город выбрать?

Выбор зависит от того, какую часть Сицилии вы хотите исследовать.

Палермо расположено на севере острова. Это оживленный город с шумными рынками, уличной едой и контрастной архитектурой. Среди главных достопримечательностей – Палермский собор, Нормандский дворец и театр Массимо. Также стоит посетить рынок Балларо, где продают морепродукты, мясо и местные десерты.

Для отдыха у моря можно отправиться на пляж Монделло, примерно в 20–30 минутах езды от центра. Он известен светлым песком, бирюзовой водой и скалистыми холмами. Еще один вариант для экскурсии – приморский Чефалу с исторической застройкой и большой скалой над городом.

Катания расположена на восточном побережье. Она отличается архитектурой и барочными зданиями, восстановленными после землетрясения 1693 года. Исторический центр входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь стоит увидеть собор Сан-Агаты, площадь Дуомо и руины римского амфитеатра.

Главным преимуществом города является близость к Этне – самому высокому действующему вулкану Европы. Из Катании также удобно добираться до Таормины, откуда открываются панорамные виды на побережье и вулкан. К югу от центра города находится длинный песчаный пляж, до которого легко добраться.

Палермо подойдет тем, кто хочет познакомиться с местной культурой, рынками и достопримечательностями севера острова. Катанию стоит выбрать ради барочной архитектуры, Этны и путешествий по восточному побережью.