Карпаты – это популярная локация для отдыха в летний и зимний период. Однако осенью горы не менее прекрасны и имеют свои преимущества. Об особенностях отдыха в осенних Карпатах 24 Канал рассказывает со ссылкой на Visit Ukraine.

Какие есть преимущества отдыха в Карпатах осенью?

Мало туристов. Карпаты осенью как будто начинают дышать настоящей грудью. Летом и зимой популярные курорты переполнены туристами, и только осенью в горах царит спокойствие и уют. Это идеальное время для тех, кто стремится к тишине и полному единению с природой.

Более низкие цены. В пик туристического сезона из-за высокого спроса гостиницы и частные усадьбы поднимают стоимость на проживание. В то же время осенью цены становятся меньше в среднем на 30 – 40% и можно позволить себе значительно лучший номер.

Легче ухватить билет на поезд. Летом Укрзализныця сообщала о рекордном спросе на железнодорожные перевозки, многие украинцы жаловались, что не могут приобрести билеты на популярные направления. Однако с окончанием летних каникул и сезона отпусков ажиотаж на билеты на поезд исчез.

Аутентичная атмосфера. Осенью местные жители имеют больше времени, чтобы поговорить с туристами. Именно в этот период легче увидеть колоритные Карпаты с их домашним гостеприимством.

Какие есть недостатки осеннего отдыха в Карпатах?

Резкие перепады температур. Погода в горах очень переменчива, а осенью – и подавно. Днем воздух прогревается до +15 градусов, вечером может опуститься до нуля, а ночью – еще ниже. Даже снег осенью – это не редкое явление для гор. Обязательно возьмите с собой несколько слоев одежды, чтобы можно было надевать или снимать что-то в зависимости от того, как будет меняться погода.

Обратите внимание! Всего несколько дней назад гора Поп Иван напоминала декорации из зимней сказки. Температура воздуха на вершине опустилась до -7 градусов. Заснежило также на Драгобрате, в Буковеле и на озере Синевир.

Короткие дни. Осенью солнце заходит быстрее, поэтому и световой день становится короче. После 18:00 в горах наступает темнота, а потому прогулки следует планировать на утро.

Влажность и туманы. Осенью Карпаты накрывают туманы, дожди и сильная влажность. Лесные тропы становятся мокрыми, а дороги – скользкими. Обязательно возьмите с собой несколько пар обуви на замену и дождевик.

Меньше развлечений. Туристическая инфраструктура Карпат осенью переходит в "спящий режим" до зимы. Некоторые подъемники, аттракции и колыбы закрываются или работают в сокращенном режиме.



Осенний лес / Фото Maria Laura Catalogna, Pexels

Куда поехать в Карпатах уже этой осенью?

Тревел-блогер Вадим Гринько, который в своем тиктоке делится интересными местами для путешествий по Украине, назвал три небанальные локации, которые стоит увидеть в Карпатах осенью.

Село Шаян на Закарпатье, которое называют "маленькой Швейцарией" из-за похожих пейзажей.

Поселок Сходница на Львовщине, где есть и люксовые отели с большим спа, и обычные усадьбы. Также здесь есть пешеходные маршруты возле источников минеральных вод.

Маленький курорт на Закарпатье Воеводино, который славится красивым озером и живописным парком.

Если вы уже были в Яремче или Буковеле, то этой осенью самое время открыли для себя новые уголки наших Карпат.