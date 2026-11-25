На западе Украины к Святому Николаю едут не в одно место, а сразу в несколько: главная резиденция находится в Карпатах, а во Львове есть несколько локаций, где можно окунуться в праздничную атмосферу как детям, так и взрослым, пишет 24 Канал.

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Что известно о резиденциях Святого Николая?

Именно Карпаты чаще всего называют главным украинским направлением для тех, кто хочет попасть к Святому Николаю. Под Пистынью, в Косовском районе Ивано-Франковской области, работает резиденция, которую считают главной усадьбой святого в Украине. Это не просто праздничная декорация, а место, куда семьи приезжают за зимней атмосферой, письмами, встречами и программами для детей.

Пистынь давно закрепилась на туристической карте как одна из самых заметных точек зимнего сезона. Именно здесь локация Николая естественным образом вписывается в карпатский антураж: село расположено среди гор, а сама резиденция функционирует как отдельный праздничный адрес, куда направляются как местные жители, так и путешественники из других регионов. Для западной Украины это фактически главная достопримечательность сезона, когда речь идет о поездке к святому.

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Куда заглянуть во Львове?

Во Львове тоже есть свои локации, связанные со Святым Николаем. Город предлагает несколько вариантов для тех, кто не хочет ехать далеко в горы, а хочет провести день в праздничной атмосфере прямо в пределах большого туристического центра. Львовские резиденции обычно рассчитаны на более короткий визит: сюда приходят на встречу с Николаем, на детские мероприятия, мастер-классы и праздничные программы.

Для города это логичный формат: Львов в декабре и так живет в режиме ярмарок, огней и предпраздничной суеты, поэтому локации Николая становятся частью общего зимнего маршрута. В отличие от Карпат, где акцент делается на поездке "в главное поместье", во Львове ставка делается на доступность и компактность – сюда удобно заехать даже на несколько часов.

Найти резиденции Святого Николая во Львове можно в таких местах:

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LEM Station;

LEOLAND;

Emily Resort;

Dragon Park.

Куда лучше поехать?

Если говорить с практической точки зрения, то на западе Украины есть два разных варианта поездки на праздник Николая. Первый – Пистынь и Карпаты, где находится главная усадьба святого. Второй – Львов, где есть несколько городских локаций для праздничных посещений. Именно это и определяет основной выбор для семей: либо отправиться в полноценное зимнее путешествие в горы, либо выбрать городской вариант без долгой дороги.

Пистынь больше подходит тем, кто хочет именно "поехать к Николаю" как к отдельному событию, сочетающему путешествие, природу и праздничную программу. Львов же удобен для тех, кто ищет более быстрый и простой формат, когда главное – увидеть праздничную резиденцию, а не планировать отдельное путешествие на целый день. В этом и заключается разница между карпатским адресом и львовскими локациями: одна дает ощущение большой зимней поездки, другие – городской праздник без лишних хлопот.

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Почему именно эти места привлекают наибольшее внимание?

Резиденция в Пистыни стала главной не случайно: Карпаты сами по себе создают нужное настроение, а село Пистынь давно ассоциируется с зимним детским туризмом. Львов, в свою очередь, превращает празднование в часть городского ритма. Сюда на праздник Николая можно добраться без сложной логистики, и именно поэтому львовские локации пользуются стабильным спросом среди семей с детьми.

Как праздник помогает ВСУ?

Помимо Карпат и традиционных львовских маршрутов, праздничные локации открываются и в других регионах запада Украины. В частности, в Ужгороде резиденция Чудотворца заработает в старинной Шелестовской церкви на территории местного скансена, а также в замке Сент-Миклош в Чинадиеве.

Свою резиденцию в 120-летнем доме "Подгорье" традиционно обустроили и в Черновицком музее народной архитектуры и быта, где святой будет принимать гостей с 1 по 20 декабря. Также новая праздничная локация для детей уже начала работу в Тернополе.

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Важной особенностью празднований этого года является мощная благотворительная составляющая. Во Львове действует сразу несколько масштабных резиденций (например, в LEM Station, LEOLAND, Emily Resort и Dragon Park), однако многие из них ставят своей целью не только развлечь детей, но и собрать средства на благотворительность.

Так, резиденция в Патриаршем доме во Львове, которая ожидает около 5 тысяч посетителей, передаст 100% собранных средств на благотворительность: половину направят на поддержку Вооруженных сил Украины, а другую – подопечным проекта "Город Добра". Благотворительные пожертвования для военных также являются обязательным условием посещения резиденции в Ужгородском скансене.

Как пишет "Твоє місто", благодаря такому формату каждый ребенок, приходящий на встречу со Святым Николаем, не только получает подарки и смотрит праздничные представления, но и автоматически присоединяется к большой благотворительной инициативе в сложные времена.