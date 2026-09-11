Где во Львове находится церковь, на потолке которой изображены Шевченко, Франко, Леся Украинка и Бандера

Во Львове есть храм, который может заинтересовать не только своей историей и архитектурой. Если вы решите посетить церковь великомучеников Бориса и Глеба, стоит обратить внимание на ее потолок. Там можно увидеть композицию с изображениями известных украинских деятелей: Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки и Степана Бандеры.

Церковь великомучеников Бориса и Глеба расположена на территории парка "Боднаровка" во Львове.

Как появился храм?

История общины, связанной с храмом, началась еще раньше. В 1991 году по инициативе первого священника Владимира Яремы, который впоследствии стал Патриархом Димитрием, на углу улиц Стрыйская – Научная была основана община УАПЦ. Настоятелем назначили одного из первых священников УАПЦ Игоря Елияшевского.



Церковь великомучеников Бориса и Глеба / фото Karpaty.rocks

Современный храм Украинской автокефальной православной церкви строился в 1995 – 2007 годах. Автором проекта церкви является архитектор Роман Павлович Сивенький.

Что можно увидеть на потолке храма?

Если вы посетите церковь великомучеников Бориса и Глеба, обратите внимание не только на иконы и убранство храма, но и на потолок. На нем можно увидеть композицию, где изображены известные деятели украинской истории и культуры. Среди них – Тарас Шевченко, Иван Франко, Леся Украинка и Степан Бандера.

Как выглядит композиция / фото Назария Лазура

К сожалению, в открытых источниках не удалось найти дополнительной информации об авторе этой картины, точном названии композиции, дате ее создания или объяснении замысла.

Где находится церковь: смотреть на картах