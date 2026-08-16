В эти страны не стоит лететь самолетом: на поезде доехать быстрее

Полет на самолете действительно позволяет легко оказаться в желаемой стране всего за несколько часов, однако в некоторых случаях лучше все же выбрать поезд, который доедет до места назначения быстрее.

Туристы знают, сколько времени занимает дорога до аэропорта, регистрация, ожидание рейса и переживания из-за перебронирования, пишет Interia Kobieta. К этому же стоит добавить и поездку из аэропорта в город, поскольку большинство аэропортов расположены вдали от центра.

В какие города Европы лучше ехать на поезде?

Поэтому в некоторых случаях лучше выбирать поезд. Среди преимуществ – возможность взять чемодан и необходимое количество вещей вместо ручной клади. Также нет строгих ограничений на жидкости и электронику.



Поезд в некоторых случаях лучше самолета / Фото Pexels

Железнодорожные вокзалы расположены в центре города, поэтому поездка на поезде гораздо экономичнее по времени, чем на самолете. При посадке не требуется проходить регистрацию, а по прибытии можно сразу отправляться к туристическим достопримечательностям. С точки зрения общего времени путешествия этот аспект часто делает поезд более выгодным.

Некоторые железнодорожные маршруты позволяют сэкономить от 1,5 до 2,5 часов.

Барселона – Мадрид: Поезд является скоростным, поэтому по сравнению с самолетом доставляет туристов на 1 час 15 минут быстрее.

Брюссель – Париж: Путешественники на этом маршруте могут сэкономить до 2 часов 30 минут общего времени полета.

Лондон – Брюссель: Путешествие на поезде в этом случае занимает на 1 час 24 минуты меньше, чем полет.

Париж – Лион: Добраться из столицы Франции в юго-восточную часть страны гораздо выгоднее на поезде. Это сэкономит вам почти 1,5 часа.

Кроме того, такая экономия будет заметна не только по времени, но и по финансовым затратам. Сейчас авиабилеты уже не такие дешевые, как раньше, а кроме них в некоторых случаях приходится платить за багаж, выбор места и транспорт до и из аэропорта.

Путешествуя на поезде, таких проблем не возникнет. Большинство вокзалов расположены в центре города, а добраться до любой точки достаточно просто на общественном транспорте.