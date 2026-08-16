Туристи знають, як багато часу забирає добирання до аеропорту, реєстрація, очікування на рейс та хвилювання через овербукінг, пише Interia Kobieta. Сюди ж варто додати і добирання з аеропорту в місто, оскільки більшість летовищ розташовані подалі від центру.

У які міста Європи краще їхати потягом?

Тому в деяких випадках краще обирати потяг. Серед переваг – можливість взяти валізу й необхідну кількість речей, замість ручної поклажі. Також немає суворих обмежень щодо рідин та електроніки.



Потяг у деяких випадках кращий за літак / Фото Pexels

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Залізничні станції розташовані в центрі міста, тому є набагато економніші в часі за літак. Посадка не передбачає необхідності реєструватися, а після приїзду можна одразу вирушати до туристичних пам’яток. З точки зору загального часу подорожі цей аспект часто робить поїзд виграшнішим.

Деяка частина залізничних сполучень пропонує економію в часі від 1,5 до 2,5 годин.

Барселона – Мадрид: Потяг є швидким, тому в порівнянні з літаком довозить туристів на 1 год 15 хвилин швидше.

Брюссель – Париж: Мандрівники на цьому маршруті можуть заощадити до 2 годин 30 хвилин загального часу польоту.

Лондон – Брюссель: Подорож поїздом у цьому випадку триває на 1 годину 24 хвилини менше, ніж поїздка на небі.

Париж – Ліон: Дістатися зі столиці Франції до південно-східної частини Франції набагато вигідніше потягом. Він заощадить вам майже 1,5 години .

Крім того, така економія помітною буде не лише на годиннику, але й по фінансовим витратам. Зараз авіаквитки вже не такі дешеві, як були раніше, а крім них у певних випадках треба заплатити за багаж, вибір місця й транспорт до та з аеропорту.

Подорожуючи залізницею таких проблем не буде. Більшість станцій розташовані в центрі міста, а дібратися до будь-якої точки досить просто громадським транспортом.