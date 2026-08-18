Где отдохнуть на море, если вы в Риме: об этом месте знают не все

Планируя поездку в Рим, не обязательно ограничиваться только прогулками по городу или посещением известных достопримечательностей. Всего в нескольких часах езды от столицы Италии можно оказаться на побережье Тирренского моря, искупаться в чистой воде и провести вечер в красивом прибрежном городке.

Одним из таких мест является Сперлонга. Об этом месте рассказала блогерша Лизушка в своем посте в инстаграме.

Куда поехать на море, если вы в Риме?

Город расположен в двух часах езды от Рима, но атмосфера здесь совсем другая. Туристка отметила, что здесь настолько чувствуется настоящая Италия, что далеко не все местные жители понимают английский.

Для отдыха туристка выбрала пляж Lido Altomare. Вход сюда стоит 40 евро, причем в эту сумму входят два шезлонга и зонтик.

Пляж песчаный, а вода у берега – прозрачная, теплая и чистая. Море здесь довольно мелкое, поэтому это место подойдет и для отдыха с детьми. Дополнительным преимуществом являются красивые виды, которые открываются с побережья.

Что посмотреть в городе?

После пляжного отдыха стоит прогуляться по самой Сперлонге. Город интересен не только своим побережьем, но и многочисленными деталями, которые создают его особую атмосферу.

Здесь можно увидеть графику, мозаики, картины, разнообразный декор и множество других мелких элементов, которые выделяют Сперлонгу среди других итальянских городов.

Что интересно, здесь есть даже улица Одиссея, а лестница, ведущая в исторический центр, украшена строками из поэмы Гомера.

Как выглядит красивый город, куда можно поехать на море: смотрите видео

Поездка в это место может стать хорошим вариантом для тех, кто хочет совместить пляжный отдых с прогулкой по атмосферному итальянскому городку.

Что нужно знать туристам, отправляющимся в Рим в августе?

Приехав в Рим, сначала стоит спуститься в метро и купить в красном автомате проездной билет. Он действует в метро и автобусах, поэтому удобен в использовании.

В августе в городе рекомендуется просыпаться как можно раньше, если хочется увидеть знаменитый фонтан Треви без полумиллиона людей. Кроме того, это еще и прекрасная возможность исследовать город и насладиться его атмосферой ранним утром, когда приятно и комфортно гулять.

Если жара уже слишком сильная и гулять стало невыносимо, то стоит отправиться на виллу Боргезе. На территории много зелени и деревьев, которые создают тень, поэтому находиться здесь будет значительно комфортнее.