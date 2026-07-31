Пользовательница тиктока @natalsw посетила Рим летом и поделилась полезными советами с другими туристами, планирующими поездку в этот город.

Какие советы дала украинка тем, кто собирается в Рим?

1. Первое, что стоит сделать после приезда в Рим, – это спуститься в метро и купить проездной в красном автомате. Он действует как в метро, так и в автобусах, поэтому пользоваться им очень удобно.

2. В летние месяцы в Риме стоит просыпаться как можно раньше. Если хотите увидеть город без толп туристов, то другого варианта просто нет. Украинка проснулась в 4:30, чтобы сфотографироваться у фонтана Треви без посторонних людей. Это было лучшее время, чтобы исследовать город и насладиться его архитектурой. По словам девушки, в 7 утра возле Пантеона вообще никого не было.

3. Не покупайте каждый раз новую воду в магазине, а сохраните бутылку и наполняйте ее водой из городских фонтанов. Это сэкономит немало денег, ведь в сильную жару постоянно хочется пить. Фонтанов с питьевой водой в Риме более 2,5 тысячи, а найти ближайший можно в приложении I Nasoni di Roma.

4. Если жара уже очень сильная и гулять стало невыносимо, отправляйтесь на виллу Боргезе. На территории много зелени и деревьев, которые создают тень, поэтому находиться здесь гораздо комфортнее. Кроме того, за 5 евро можно покататься на лодочке.

5. Чтобы увидеть Рим с высоты, поднимитесь на смотровую площадку монумента Витториано, вход на которую бесплатный. Отсюда открывается самая красивая панорама на Вечный город.

6. Одно из самых интересных развлечений в городе – тур на скутере Vespa. За 30 евро туристов полтора часа будут катать с ветерком по самым красивым улочкам Рима.

Украинка дала полезные советы всем, кто едет в Рим: видео

7. По словам украинки, в Риме везде вкусно – и в ресторанах, и в небольших заведениях, где готовят еду на вынос. Обязательно нужно попробовать в городе настоящее итальянское джелато, вот несколько мест, где оно очень вкусное:

Venchi – здесь стоит постоять в длинной очереди;

Come il Latte – одна из самых известных джелатерий в Риме, которую часто рекомендуют местные жители;

Gelateria del Teatro – здесь предлагают нестандартные сочетания. Например, малина с шалфеем или лимон с базиликом;

Giolitti – легендарная джелатерия, работающая еще с 1900 года.

Limonino – здесь мороженое подают в настоящем лимоне.

8. Вечером обязательно стоит заглянуть на площадь Piazza Trilussa, чтобы попеть и потанцевать под итальянские песни.