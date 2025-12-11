Эта роскошная усадьба когда-то принадлежала генералу: вот почему следует поспешить взглянуть на нее

Могли бы вы представить, что на Житомирщине существует уникальная усадьба, которая когда-то принадлежала самому генералу, а ее история создания еще интереснее? Внутри нее также сохранились ценные архитектурные детали здания.

Чем особенна усадьба Модеста Езерского?

Начнем историю с Иванковцы – это довольно распространенное название в Украине, и в Житомирской области таких сел несколько. Одни расположены недалеко от Бердичева, где есть имение Журовских, а другие долгое время оставались без внимания, а зря, ведь здесь тоже есть интересная историческая усадьба Модеста Езерского.



Усадьба Модеста Езерского / фото "Украина Инкогнито"

Село известно с 1593 года и сначала называлось Янковцы в честь семьи Янковских. Владельцы менялись часто, и в конце 19 века село принадлежало Модесту Езерскому. У 1892 году он построил усадьбу в неоготическом стиле: дворец, кирпичный флигель и хозяйственные постройки, а вокруг разбил парк.

В 1913 году Езерский продал усадьбу генералу Вениамину Баскакову, который отдал ее в аренду Францишеку Домбровскому. После продажи Модест переехал в Лещина, где и умер, а его могила сохранилась на католическом кладбище. После большевистской оккупации в усадьбе разместили школу, действовавшую до 1977 года, а впоследствии был школьный лагерь.

Сейчас же дворец и флигель в частной собственности, но находятся в плохом состоянии: стены с трещинами, пол провален, окна и печи разбиты, крыша протекает. Как пишет Суспільне, в здании еще сохранились интересные архитектурные детали, в частности камин и старинный паркет, которые дошли до наших дней со времени постройки имения. В регионе осталось очень мало имений подобного стиля.

Фото усадьбы / Коллаж 24 Калану, фото Романа Маленкова

Усадьбу выставили на продажу за 62 тысячи долларов – объявление появилось на платформе OLX 23 декабря 2024 года.

Адрес расположения: Иванковцы, Житомирская область, 12451.

