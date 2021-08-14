Слизняки, плесень и пятна: туристы показали, как выглядят карантинные отели
Источник:BBC
Туристы, прибывшие в Великобританию из стран красного списка, показали свои номера в карантинных гостиницах. Они столкнулись с "тюремной" условиями пребывания.
Стоит указать, что проживание в этих номерах не было бесплатным. Но обслуживание оказалось ужасным.
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Карантинные отели: реальность
Британские туристы пожаловались на условия в карантинном отеле. Им отказывались менять постельное белье, не позволяли открывать окна, а в комнатах лазили слизни.
Возникли проблемы и с питанием – персонал игнорировал определенные несовместимости гостей, приносил еду заплесневелой или недоготовленной.
Еда в карантинном гостиницы Великобритании / Фото BBC
Я мусульманин, поэтому заказал себе питание без свинины по религиозным соображениям, но мою просьбу проигнорировали. Тогда я объявил голодовку,
– поделился своим опытом человек, прилетевший из Пакистана.
За 14-дневное размещение каждый турист заплатил по 2,2 тысячи фунтов стерлингов (более 74 тысяч гривен). Зато сервис не отвечал даже самым маленьким ожиданиям.