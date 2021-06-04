К морю: Укрзализныця запустила 11 дополнительных поездов

Отдых на украинском море в 2021 году безопаснее, чем за рубежом. Именно поэтому Укрзализныця назначила для туристов дополнительные поезда.

Они будут курсировать в направлении Черного и Азовского морей. Поездов будет аж 11.

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В частности, с 3 июня через день по нечетным числам будет курсировать поезд № 269/270 Лисичанск – Одесса. Из Кривого Рога отправляется поезд № 204/190 сообщением Кривой Рог, Днепр – Геническ. Обратно из Геническа поезд № 189/203 будет курсировать с 6 июня.

С 4 июня к Азовскому морю будет ездить поезд № 282/281 Хмельницкий – Геническ, с 5 июня поезд № 280/279 Жмеринка – Геническ.

С 5 июня по нечетным числам Укрзализныця запускает поезд № 231/232 сообщением Ивано-Франковск – Геническ. В обратном направлении поезд № 232/231 будет курсировать по четным числам.

С 10 июня жители Днепра и Кривого Рога, кроме Геническа, смогут добраться Бердянска. Поезд № 472/471 Днепр – Бердянск будет курсировать по четным числам, обратно – по нечетным. Поезд № 552/551 Кривой Рог – Бердянск будет курсировать по четным числам через Запорожье, обратно по нечетным.

С 11 июня жители Харькова смогут добраться Бердянска поездом № 261/262 Харьков – Бердянск. А из Львова отправится поезд № 86/186-185/85 Львов – Новоалексеевка в Бердянск.

Кроме того, для жителей Чернигова и Сум Укрзализныця запустила курсирование поезда № 213/214 Сумы – Одесса и № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса. Поезд № 213/214 будет курсировать по нечетным числам, начиная с 15 июня. Поезд № 204/203 Чернигов (Нежин) – Одесса будет курсировать с 17 июня по нечетным числам.

Отметим, перед началом курортного сезона Министерство здравоохранения проверило воду около 22 пляжей Одесской области. Специалисты установили, что оно пригодно для купания.