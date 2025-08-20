Период летних отпусков уже завершается, но не путешествий –для путешествий сезонов не существует. Именно поэтому Укрзализныця снова назначает дополнительные рейсы из разных уголков Украины.

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева во Львов и наоборот. Также будут дополнительные рейсы из столицы в курортный Трускавец, поэтому жителям этих городов не нужно будет беспокоиться о доезде на уикенд, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Укрзализныцю.

Обратите внимание Укрзализныця запускает новые поезда в Карпаты: из каких городов можно поехать в отпуск

Какие дополнительные поезда будут курсировать?

Поезд № 249/250 Киев – Львов (отправление из Киева и Львова состоится 27 и 28 августа).

(отправление из Киева и Львова состоится 27 и 28 августа). Поезд № 220/219 Киев – Днепр (отправление из Киева и Днепра будет 25, 28, 30 30, 31 августа)

(отправление из Киева и Днепра будет 25, 28, 30 30, 31 августа) Поезд № 159/160 Киев – Трускавец (отправление из Киева и Трускавца запланировано на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября).

(отправление из Киева и Трускавца запланировано на 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября). Поезд № 218/217 Чоп – Львов (отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября).



Железнодорожная станция в Трускавце / Фото Tru.city

Также с 1 сентября и до начала 2026 года будет курсировать дополнительный поезд № 284/283 Ужгород - Киев. Рейсы будут через день.

Поезд подвязан к Киеву под скоростными путями Харьковского и Днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра вдруг на нужную дату не осталось свободных мест в Западном направлении,

– прокомментировали в Укрзализныце.

Перевозчик отмечает, что перед поездкой стоит еще раз пересмотреть актуальное расписание рейсов с промежуточными остановками. Это можно делать онлайн по ссылке.

Билеты доступны онлайн, в мобильном приложении Укрзализныци и в кассах вокзалов.