Как никто раньше: Украинский фотограф снял пирамиду Хеопса в необычной перспективе

Украинский фотограф Александр Ладанивский сделал впечатляющие кадры египетской пирамиды Хеопса в необычной перспективе. Используя беспилотник, он сфотографировал здание на разной высоте.

Чтобы снять одно из Семи чудес света, в апреле прошлого года Ладанивский объединился с Министерством туризма в Египте.

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Известный тревел-фотограф

Тревел-фотограф Александр Ладанивский, который организует туры в самые отдаленные уголки планеты, известный своим уникальным контентом в инстаграме.

Путешествуя по миру в поисках поражающих изображений, он фотографирует идиллические сцены исландских водопадов, древние горные города в Иордании и столкновения истории и современности в Непале.

Его снимки настолько впечатляющие, что один из них даже распространял сам Леонардо Ди Каприо.

Сфотографировал так, как никто раньше

Имея своеобразное видение фотоискусства, Ладанивского не удовлетворяли изображения Великой пирамиды в Гизе, которые он видел на открытках и в социальных сетях. Поэтому он решил сфотографировать памятник так, как никто этого раньше не делал.

Подняв беспилотник в небо, Ладанивский сделал серию снимков с разной высоты, расположив летательный аппарат прямо над центром пирамиды.

Эта перспектива предлагает удивительный вид на Гизу. Она сглаживает величественное объемное сооружение и делает его похожим на мостовую. Верхушка пирамиды разместилась четко посередине фотографии и каждый кадр каждый раз приближает к ней, пока объектив схватывает древние надписи на блоках.

Ходят легенды, что на верхушке было золотое окончание, а на этих фото вы можете увидеть на какой основе оно стояло, а также можно прочитать надписи тех людей, которые еще со времен фараонов до ХХ века взбирались на пирамиду,

– прокомментировал свой пост Ладанивский.



Пирамида Хеопса в Египте / Фото Александра Ладанивского



Украинский фотограф сделал серию снимков с высоты​ / Фото Александра Ладанивского



Для этого он поднял в небо беспилотник​ / Фото Александра Ладанивского



Верхушка пирамиды Хеопса​ / Фото Александра Ладанивского



На верхушке пирамиды видны надписи​ / Фото Александра Ладанивского