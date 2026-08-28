Заставили заплатить почти 50 долларов: как в египетском отеле "розвели" украинку на деньги

Украинские туристы обожают отдых в Египте. Помимо красивого моря, всегда солнечной погоды и полного релакса, система "все включено" позволяет сразу понять, во сколько обойдется отпуск, чтобы рассчитать бюджет до копейки. Однако иногда недобросовестные сотрудники отеля пытаются "выманить" у туристов дополнительные деньги.

Так произошло с туристкой из Украины. Ее историей поделилось туристическое агентство @akademtour, которое занималось бронированием отдыха.

Как украинку заставили заплатить дополнительные деньги в Египте?

Все произошло совершенно неожиданно и в тот момент, когда туристка уже выселилась из отеля и села в трансфер до аэропорта, чтобы лететь домой. Внезапно женщину попросили выйти из автобуса и снова подойти к стойке регистрации. Там ей сообщили, что она якобы разбила стекло в душевой кабине номера и даже показали фото с трещиной. За это с туристки требовали 46 долларов, что в эквиваленте составляет около 2050 гривен.

Украинка была абсолютно уверена, что не делала этого, ведь перед выселением тщательно осмотрела номер и убрала за собой. Женщина отказалась платить, поскольку понимала, что ее обманывают.

Однако сотрудники отеля не стали прислушиваться к ее аргументам, а масло в огонь подлил водитель трансфера, который сказал, что не будет ждать туристку, потому что у него есть и другие пассажиры. Поскольку была ночь и времени оставалось мало, у туристки не осталось других вариантов, кроме как заплатить 46 долларов.

Все выглядело так, будто они просто решили приписать эту трещину нам. Я, плача, заплатила 46 долларов, потому что мы уже опаздывали. Они специально тянули время, чтобы я не смогла пойти в номер и посмотреть на эту трещину,

– рассказала туристка.

Инцидент произошел в пятизвездочном отеле Sentido Caribbean Soma в Хургаде. Важно отметить, что украинка была полностью довольна отпуском и сервисом отеля на протяжении всего отдыха, однако ситуация после выселения полностью испортила впечатление, ведь женщина уверена – ее просто "развели" на деньги.

Как в Египте туристов "разводят" на деньги: видео

Кстати, ранее другая турагентка назвала "черный список" отелей на другом курорте Египта – Марса-Алам. Она советует обходить их стороной, ведь здесь туристов ждут лишь грязь и отсутствие сервиса. Важно отметить, что все эти отели имеют 4 звезды, поэтому туристы не сразу могут понять, что с ними что-то не так.