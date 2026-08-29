Полиция ничего не сделала: как в украинок украли телефоны на море в Италии

Отпуск в Европе иногда может обернуться неприятным сюрпризом. В популярных городах стоит помнить не только о достопримечательностях и ресторанах, но и о своих вещах: карманные кражи происходят в местах с большим скоплением людей, в транспорте и возле известных туристических локаций. К сожалению, этот сценарий не обошел стороной украинских туристок в Италии.

Пользовательница TikTok @_dashkkka_5 рассказала, как у нее и ее подруги украли айфоны во время отпуска на итальянском курорте Римини. Полиция ничего не смогла сделать, поэтому девушки улетели домой без телефонов.

Как у украинок украли телефоны на пляже в Италии?

По словам украинки, они с подругой пришли вечером на пляж и решили всего на 5 минут спуститься к воде. Телефоны туристки оставили в сумке на шезлонге. Рядом было очень много людей, поэтому девушки даже не подумали, что с вещами может случиться что-то. Но ворам хватило и 5 минут. Вернувшись к шезлонгу, девушки поняли, что их телефоны украли.

Мы были в шоке и панике. Мы в незнакомом городе. Не знаем, куда идти, что делать. Мы просто подходили к людям и спрашивали, не видели ли они чего-нибудь. Позже мы просили других людей проверить геолокацию наших телефонов с помощью их телефонов, но телефоны уже были выключены,

– рассказала украинка.

Полиция отказалась приехать на место происшествия и посоветовала девушкам прийти в участок на следующий день. Рано утром туристки так и поступили, но полицейские игнорировали их в течение 5 часов, а затем сказали, что ничего не могут сделать, потому что "это обычное дело в Италии, и вообще в Римини ежедневно крадут не менее 20 телефонов".

Впоследствии телефоны появились на геолокации и начали "путешествовать". Сначала они были в Милане, затем в Румынии, а теперь в Молдове.

Украинка расстроилась из-за того, что итальянские правоохранители отказались помогать с поиском телефонов. В комментариях к ее видео другие туристы поделились своими историями о потере ценных вещей во время путешествий. Выяснилось, что в таких случаях полиция в Италии действительно ничего не делает, ведь никому из туристов она не помогла. Вот что писали другие туристы:

"Я работала в Римини, мы с девочками вечером пошли на пляж. Я пробыла в море две минуты, потому что боюсь воды. Пошла за телефоном, чтобы сделать фото, а телефонов уже не было";

"В прошлом году тоже украли из сумки";

"Вообще ничего не делает полиция в Италии. Украли документы на вокзале, где масса камер. Обратился сразу в полицию на вокзале, говорят: "Мы не можем посмотреть записи с камер";

"У меня тоже украли, только в Милане. К сожалению, моего 16 Pro Max больше нет. Полиция тоже не помогла".

Украинка рассказала, как у нее украли телефон в Римини: видео

На самом деле вывод из этой истории только один – никогда не оставляйте свои вещи без присмотра за границей. В туристических местах очень много воров, которые только и ждут, когда вы потеряете бдительность.