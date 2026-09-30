Об этом месте мало кто знает: куда отправиться в осеннее путешествие недалеко от Украины
Когда речь заходит об осенних путешествиях по Европе, большинство туристических экспертов советуют посетить Доломитовые Альпы, озеро Комо или живописную Швейцарию. Но мало кто знает, что недалеко от границы с Украиной находится поистине райский уголок – Словацкий рай.
Словацкий Рай – это горный массив и национальный парк в восточной Словакии. Пользовательница тиктока @naya_travels_ посетила эту местность и поделилась своими впечатлениями. Девушка была удивлена, что в соцсетях так мало говорят об этом атмосферном месте, которое идеально подойдет для короткого осеннего путешествия.
Почему стоит посетить Словацкий Рай?
Словацкий Рай – это место, которое действительно оправдывает свое название. Чтобы добраться до его живописных маршрутов, сначала нужно приехать в город Kosice, а оттуда на поезде доехать до городка Spisska Nova Ves, далее – на автобусе до села Podlesok, где начинается маршрут через ущелье Sucha Bela.
На самом деле маршрутов в парке несколько, но украинка не пожалела, что выбрала именно Sucha Bela. Здесь туристов ждали подвесные мосты через реку, а часть пути часто приходилось преодолевать, шагая по металлическим выступам, закрепленным прямо на скалах над водой. Маршрут довольно экстремальный, но не требует особой подготовки.
Это было гораздо интереснее, чем обычный поход в горы. Здесь нужно идти буквально между скалами, переходить деревянные мостики, подниматься по лестнице рядом с водопадами. Виды очень красивые – вокруг лес, скалы, вода. Ощущение, будто вы попали в какой-то приключенческий фильм. Маршрут не требует специального снаряжения, но стоит взять удобную обувь,
– рассказала украинка.
Украинка показала день в Словацком Раю: видео
Отметим, что Словацкий Рай простирается на площади 210 квадратных километров. По его территории протекают две реки – Горнад и Гнилец, – а леса покрывают 90% парка. Самая высокая точка местности – гора Велька Кнола, возвышающаяся на 1270 метров над уровнем моря.