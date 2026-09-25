Здесь не только райские пляжи: украинка назвала 3 нюанса, которые напугали ее на Бали

Большинство туристов воспринимают Бали как райский остров – с экзотическими пляжами, джунглями, буддийскими храмами и рисовыми полями. Но во время первой поездки остров может удивить не только этим. Украинка, побывавшая на Бали, рассказала, что ее больше всего напугало на этом индонезийском острове.

Повседневная жизнь на Бали может сильно отличаться от того, что туристы видят в соцсетях. Украинка @aleksa.meow поделилась своими впечатлениями от путешествия и назвала три нюанса, которые ее напугали на острове.

Что напугало украинку на Бали?

1. Переход дороги

Один из первых нюансов, к которым приходится привыкать туристам на Бали, – это местное дорожное движение. На дорогах много скутеров и мотоциклов, а транспорт движется плотным потоком. Для человека, впервые оказавшегося на острове, обычный переход дороги из-за этого может оказаться не таким простым, как дома. Особенно сложно, когда вокруг одновременно движутся автомобили и мотоциклы.

Украинка призналась, что сначала именно это ее пугало. К активному движению на дорогах нужно привыкнуть, а переходить дорогу следует внимательно и не полагаться на то, что водитель обязательно остановится.

Украинка рассказала о нюансах, которые напугали ее на Бали:

2. Жуткие статуи

Еще один момент, который может поразить туриста на Бали, – это местные традиции и религиозные объекты. Остров известен своей индуистской культурой, и во время религиозных праздников улицы и храмы здесь украшают разнообразными статуями и фигурами.

Некоторые из них имеют очень непривычный для европейца вид: большие глаза, острые зубы, когти, грозные лица и фантастические формы. Поэтому вполне логично, что такие скульптуры могут напугать.

В балийской культуре демонические образы являются частью сложной религиозной традиции и символики. В частности, во время празднования Ньепи, балийского Нового года, проводится парад Ого-ого – на улицы выносят большие яркие статуи мифических существ и демонов.

Статуи на параде Ого-ого / Фото @baliforum

3. В популярных местах не так спокойно, как на фото

Еще одно открытие для украинки – количество людей в популярных туристических местах. Бали – это самое известное направление Юго-Восточной Азии, поэтому возле самых популярных храмов, водопадов, смотровых площадок и других локаций может быть очень много туристов.

Особенно это заметно там, где путешественники хотят сделать те самые фотографии, которые видели в соцсетях. В результате вместо уединения среди рисовых полей или возле храма можно оказаться в очереди с другими туристами. Для человека, который ожидает от Бали спокойной атмосферы и отдыха на лоне природы, это может стать неожиданностью.

В то же время это не означает, что весь остров переполнен. Если уехать подальше от самых популярных районов и туристических локаций, можно увидеть гораздо более спокойный Бали.

Для украинки эти три момента стали частью первого знакомства с островом. И хотя они могут сначала пугать или удивлять, именно такие детали часто и помогают понять, что Бали – это не идеальная картинка с пальмами и океаном, а место со своими традициями и правилами.