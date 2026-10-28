Трудно поверить, что такое существует в Европе, – украинка показала остров, который кажется нереальным

Изумрудно-зеленые озера в кратерах вулканов, горячие источники посреди тропиков и океанские пейзажи, от которых перехватывает дыхание, – трудно поверить, что все эти пейзажи можно увидеть в Европе. Украинка побывала на удивительном острове и показала места, напоминающие декорации к фэнтезийному фильму.

Когда речь заходит об экзотических островах, большинство туристов представляет себе далекие тропические страны. Однако посреди Атлантического океана есть место, способное удивить даже опытных путешественников. Здесь вулканические ландшафты соседствуют с зелеными лесами, вдоль дорог растут гортензии, а среди гор скрываются озера невероятных оттенков. И все это – на острове, принадлежащем Португалии и остающемся одним из самых живописных уголков Европы. Подробнее о нем рассказала путешественница @boloban.travel.

Что это за остров в Европе, который так удивил украинку?

Украинка посетила остров Сан-Мигель, который входит в состав Азорского архипелага, и была потрясена. Она совершенно не ожидала увидеть такие пейзажи в Европе.

Пока другие летят смотреть на Эйфелеву башню, Колизей и Саграду Фамилию, запомните этот райский остров. Я до сих пор не могу поверить, что такое существует в Европе. Остров настолько разнообразен, что в один момент ты стоишь на краю огромного вулканического кратера, а в другой – уже купаешься в горячих источниках прямо посреди тропических джунглей,

– рассказала путешественница.

Благодаря уникальному географическому положению на стыке трех тектонических плит земля на острове буквально кипит под ногами. Местные жители даже готовят в ней еду – закапывают в раскаленную землю огромные кастрюли с мясом и овощами, а через 6 часов выкапывают готовый обед для туристов. При этом вулканы нагревают не только землю, но и океан, поэтому здесь можно искупаться в океане с естественным подогревом.

Больше всего украинке понравилась экскурсия по океану в поисках китов. Стоило такое удовольствие 62 евро с человека и оправдало каждый цент – туристам удалось увидеть трех гигантских китов.

Украинка показала остров Сан-Мигель: видео

Также на острове находятся единственные в Европе промышленные чайные плантации. Когда стоишь рядом с ними, кажется, что попал в Азию. Туристы могут посетить экскурсию на плантацию и продегустировать чай.

Есть на острове один нюанс, к которому туристам стоит подготовиться. Сан-Мигель изобилует зеленью, и это не просто так – дожди здесь идут очень часто. Готовясь к поездке на остров, стоит взять с собой дождевик и зонтик. Украинка была на Сан-Мигеле в марте, поэтому дожди шли часто. Но это ни в коем случае не испортило ее впечатления от острова, а наоборот, позволило сэкономить – поездка на двоих обошлась в 1000 евро.