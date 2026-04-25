В 18 лет увидела пол-Европы: украинка назвала топ городов, в которые готова возвращаться сотню раз
- Украинская путешественница Валентина назвала Валлетту, Больцано или Брессаноне и Будапешт своими любимыми городами в Европе.
- Валлетта поразила ее архитектурой и морем, Больцано – красотой Доломитовых Альп, а Будапешт – контрастом старинной архитектуры и молодежной атмосферы.
Путешественница из Украины Валентина в свои 18 лет уже посетила 20 стран мира. Девушка, которая много путешествует и ведет свой блог на эту тему, призналась, какие 3 города в Европе стали ее любимыми. Архитектура, природа и атмосфера здесь настолько впечатляют, что Валентина готова посещать эти места еще сотню раз.
Тревел-блогерка @valentinnee.nn назвала 3 лучших города в Европе, которые она советует увидеть каждому. Девушка разделила их по категориям – лучший морской город, горный и архитектурный.
Читайте также Море за копейки: 3 самые дешевые курорты Европы для пляжного отдыха
Какие города в Европе советует посетить путешественница?
Лучший морской город – Валлетта (Мальта)
Вся Мальта очень понравилась украинке. Это страна с невероятной архитектурой, бирюзовым морем и красивыми скалистыми пляжами. Здесь можно совместить пляжный отдых с исследованием интересных мест и в результате провести лучший отпуск в своей жизни.
Насколько бы я не любила курорты Испании, Италии, Хорватии и Греции, Мальта вообще не похожа на что-то из этого списка. Она имеет особую атмосферу,
– рассказала Валентина.
Лучший горный город – Больцано или Брессаноне (Италия)
Украинка видела Альпы с разных сторон – в Австрии, Швейцарии, Германии, – но больше всего ее поразили итальянские Доломитовые Альпы. Такой красоты и атмосферы, как здесь, нет больше нигде. Здесь местные катают туристов на лошадях, играют на национальных инструментах, готовят очень вкусную еду. Что самое главное – туристов очень мало, а красота просто невероятная.
Валентина так и не смогла выбрать между Больцано и Брессаноне, ведь оба городка имеют одинаковую атмосферу и горные пейзажи на все 360 градусов.
Доломитовые Альпы в Италии / Фото Софии Минджоси для 24 Канала
Самая красивая архитектура – Будапешт (Венгрия)
Будапешт – это однозначный фаворит украинки с красивыми мостами, нереальным зданием парламента и романтическими улочками. По ее словам, Будапешт очень контрастный. Здесь соединились старинная архитектура и клубная молодежная атмосфера. Ночной клуб открыли даже в McDonald's.
Как пишет The Sun, каждую пятницу и субботу McDonald's на железнодорожной станции Ньюгати в Будапеште превращается в ночной клуб с диджеями и световыми шоу. Посетители могут одновременно танцевать и заказывать любимые блюда в McDonald's.
Какие еще интересные города увидеть в Европе?
Тревел-эксперты составили подборку из 5 столиц Европы, которые имеют красивую архитектуру и интересную историю, но о них мало знают. Поскольку сейчас наблюдается тренд на небанальные путешествия, то эти города могут стать идеальным направлением для путешествия.
В центральной части Испании есть город, где дома висят над пропастью. Их так и прозвали – "висячие дома" (на испанском – Casas Colgadas). Из-за своей уникальные архитектуры и древней истории город принадлежит к Всемирному наследию ЮНЕСКО.