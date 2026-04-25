В 18 лет увидела пол-Европы: украинка назвала топ городов, в которые готова возвращаться сотню раз

Путешественница из Украины Валентина в свои 18 лет уже посетила 20 стран мира. Девушка, которая много путешествует и ведет свой блог на эту тему, призналась, какие 3 города в Европе стали ее любимыми. Архитектура, природа и атмосфера здесь настолько впечатляют, что Валентина готова посещать эти места еще сотню раз.

Тревел-блогерка @valentinnee.nn назвала 3 лучших города в Европе, которые она советует увидеть каждому. Девушка разделила их по категориям – лучший морской город, горный и архитектурный.

Читайте также Море за копейки: 3 самые дешевые курорты Европы для пляжного отдыха

Какие города в Европе советует посетить путешественница?

Лучший морской город – Валлетта (Мальта)

Вся Мальта очень понравилась украинке. Это страна с невероятной архитектурой, бирюзовым морем и красивыми скалистыми пляжами. Здесь можно совместить пляжный отдых с исследованием интересных мест и в результате провести лучший отпуск в своей жизни.

Насколько бы я не любила курорты Испании, Италии, Хорватии и Греции, Мальта вообще не похожа на что-то из этого списка. Она имеет особую атмосферу,

– рассказала Валентина.

Лучший горный город – Больцано или Брессаноне (Италия)

Украинка видела Альпы с разных сторон – в Австрии, Швейцарии, Германии, – но больше всего ее поразили итальянские Доломитовые Альпы. Такой красоты и атмосферы, как здесь, нет больше нигде. Здесь местные катают туристов на лошадях, играют на национальных инструментах, готовят очень вкусную еду. Что самое главное – туристов очень мало, а красота просто невероятная.

Валентина так и не смогла выбрать между Больцано и Брессаноне, ведь оба городка имеют одинаковую атмосферу и горные пейзажи на все 360 градусов.



Доломитовые Альпы в Италии / Фото Софии Минджоси для 24 Канала

Самая красивая архитектура – Будапешт (Венгрия)

Будапешт – это однозначный фаворит украинки с красивыми мостами, нереальным зданием парламента и романтическими улочками. По ее словам, Будапешт очень контрастный. Здесь соединились старинная архитектура и клубная молодежная атмосфера. Ночной клуб открыли даже в McDonald's.

Как пишет The Sun, каждую пятницу и субботу McDonald's на железнодорожной станции Ньюгати в Будапеште превращается в ночной клуб с диджеями и световыми шоу. Посетители могут одновременно танцевать и заказывать любимые блюда в McDonald's.

Какие еще интересные города увидеть в Европе?