Туристы об этом узнают слишком поздно, украинка из Рима назвала 10 важных нюансов

Рим ежегодно принимает миллионы туристов, но даже тщательное планирование поездки не гарантирует, что путешественники избегут неожиданностей. В столице Италии есть немало мелких правил, особенностей и туристических ловушек, о которых многие люди узнают уже во время отпуска.

Речь идет не только об очередях к популярным достопримечательностям или высоких ценах возле достопримечательностей. В Риме есть нюансы с общественным транспортом, работой заведений, оплатой услуг и даже поведением в туристических зонах. Украинка, которая живет в Риме и ведет свой блог в тиктоке под ником @yana.pomianovska, рассказала о 10 вещах, о которых туристы часто узнают слишком поздно.

О чем стоит знать туристам, которые впервые едут в Рим?

1. Не все рестораны работают весь день – многие из них закрываются в промежутке с 15:00 до 19:00. Поэтому чтобы не гулять голодным, стоит спланировать обед заранее.

2. В Ватикан без прикрытых плеч и коленей не впустят – нужно соблюдать дресс-код. Кроме того, женщинам понадобится платок, чтобы покрыть голову. Его можно купить на месте, но будет дороже. Кстати, это очень популярная ловушка для туристов.

3. В музеи Рима можно попасть бесплатно в первое воскресенье каждого месяца. Однако желающих воспользоваться таким предложением много, а потому надо готовиться к большой очереди.

4. Билет на автобус у водителя не купишь. Его можно приобрести в киоске или через приложение, а в транспорте только закомпостировать.

5. Вода из городских фонтанчиков проходит фильтрацию, а потому ее можно пить. Носите с собой бутылку, чтобы сэкономить на покупке воды из магазина, которая стоит 2 – 3 евро.

6. Однако пить можно только из фонтанов Nasoni, а фонтаны-памятники, вроде Треви, – не для питья. Более того, даже в сильную жару не стоит мочить ноги или руки в них, потому что за это выпишут штраф.

7. В воскресенье центральные районы Рима часто перекрывают. Если вы на автомобиле, то спланируйте маршрут заранее.

Весна в Риме / Фото Pexels

8. В некоторых ресторанах есть coperto – это не чаевые, а плата за столик. Обычно она составляет 1 – 3 евро с человека. Для украинцев это может быть странно, но как пишет Express, для Италии это норма, а потому стоит быть готовым к этой дополнительной расходы. Кстати, в ресторанах с coperto часто подают хлеб, за который уже не нужно дополнительно платить.

9. Чтобы вызвать такси, нужно идти на специальную стоянку для такси или заказывай через приложение. Просто на улице таксисты не останавливаются.

10. Автомобили в Риме любят игнорировать пешеходов, а потому на переходе надо быть осмотрительным – не факт, что машина перед вами остановится.

Что еще надо знать о Риме?