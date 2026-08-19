Побег от рутины и городского шума: в Украине стартовала национальная программа путешествий

В Украине запускают национальную кампанию "К себе через родное" в рамках программы "Путешествие к себе. Пути восстановления". Благодаря ей каждый сможет пройти короткий тест, чтобы выбрать лучший маршрут, который подойдет именно ему. Таке путешествие по родной стране поможет перезарядиться и восстановить силы.

Кампанию по продвижению путешествий запустили Государственное агентство развития туризма Украины и BRAND UKRAINE в сотрудничестве с Saatchi&Saatchi Ukraine. Подробнее о ней рассказывает 24 Канал.

Что известно о национальной кампании по путешествиям по Украине?

Идея кампании – показать, что в путешествиях по Украине можно обрести путь к себе и внутреннему спокойствию, которые теряются в бешеном ритме повседневной жизни. В ее основе – простая и понятная мысль: "Родное восстанавливает лучше всего".

Родные полонины и поля, земля и пейзажи, культура, искусство и традиции становятся источником опоры, помогают восстановить силы, замедлить темп и найти внутренний ресурс для дальнейшего движения,

– рассказала директор Saatchi&Saatchi Ukraine Татьяна Сливко.

Эта кампания – не обычный туристический путеводитель, а готовые маршруты путешествий, которые открывают места и практики для ментального восстановления, помогают почувствовать связь с родными и по-новому увидеть себя через собственную идентичность, наследие и культуру.

На сайте программы можно пройти тест, по результатам которого пользователь получит персонализированный маршрут восстановления в зависимости от индивидуальных потребностей. Платформа разработана при поддержке Швейцарско-украинского проекта "Сплоченность и региональное развитие Украины", UCORD, который реализуется при поддержке Швейцарии и NIRAS Sweden AB.



"Путешествие к себе" / Фото предоставлены организаторами

Важно, что все локации в рамках маршрута проходят тщательный отбор командой проекта. В программу включаются только те локации, которые работают легально, платят налоги и соответствуют обязательным критериям программы.

На сайте есть специальные отметки о доступности, чтобы люди с инвалидностью и маломобильные группы населения также могли спланировать путешествие. Кроме того, есть информация о скидках до 100% на проживание для военнослужащих и ветеранов.

Сейчас платформа работает в тестовом режиме, а в дальнейшем на ней появятся еще больше участников, готовые маршруты оздоровления, авторские маршруты, ИИ-помощник и другие полезные инструменты