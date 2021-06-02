В Украину начнет летать новый лоукостер: известно о первом рейсе

В Украину начнет летать немецкий лоукостер Eurowings. Первый рейс из Дюссельдорфа в Киев состоится 1 сентября.

Летать будут три раза в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. Цена на билет из Дюссельдорфа в Киев составляет от 49,99 долларов в одну сторону по тарифу Basic.

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С Дюссельдорфа самолет будет вылетать в 11:30 с прибытием в Киев в 15:10. Обратный рейс из Киева планируется в 15:55 с прибытием в Дюссельдорф в 17:40.

Он включает перевозку одного предмета ручной клади, не превышающей 55х40х23 сантиметров, а вес 8 килограмм.

Если ручная кладь пассажира будет превышать вес, его оштрафуют на 55 долларов у выхода на посадку. За 9 долларов пассажир может докупить услугу приоритетной посадки. Она дает возможность взять в салон самолета второе место ручной клади с габаритами до 40х30х10 сантиметров.

Регистрация на рейсы Eurowings проходить через Интернет. Однако если пассажир купит дешевый билет, то регистрация на стойке в аэропорту обойдется в 3-5 евро.