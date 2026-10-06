Обязательно стоит посетить: эту рождественскую ярмарку признали самой красивой в Европе

Рождественский сезон в Европе каждый год привлекает миллионы туристов, которые отправляются на праздничные ярмарки в поисках атмосферы, традиционных лакомств и ярких украшений.

Эксперты туристического портала Europe's Best Destinations составили новый рейтинг самых красивых рождественских мест, а первое место досталось одному из популярных туристических городов Европы.

Где проходит самая красивая рождественская ярмарка?

Лучшей рождественской ярмаркой Европы для посещения в 2026 году признали Advent Bazilika в Будапеште. Профильные журналисты сформировали шорт-лист из 40 рождественских ярмарок, а после этого 11 тысяч путешественников со всего мира проголосовали и определили девять локаций, которые им понравились больше всего.

Почему ярмарка Advent Bazilika особенная?

Рождественская ярмарка в Будапеште расположена возле базилики Святого Стефана в самом центре города. Именно сочетание исторической архитектуры, венгерских традиций и современных праздничных элементов стало одной из ее главных особенностей.

Здесь можно попробовать традиционные венгерские блюда и приобрести изделия местных мастеров. В вечернее время атмосферу дополняют световые проекции и выставки.

Впечатляющая Advent Bazilika уже не впервые входит в число лучших рождественских ярмарок Европы.

Помимо Будапешта, в рейтинг этого года вошли праздничные локации в Вене, Праге, Страсбурге, Таллинне и других городах. Список в целом состоит из девяти ярмарок.

Самые красивые рождественские ярмарки Европы 2026

Advent Bazilika (Будапешт, Венгрия) – с 13 ноября 2026 года по 1 января 2027 года.

Vienna Christmas Market (Вена, Австрия) – с 6 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Prague Christmas Market (Прага, Чехия) – с 28 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Strasbourg Christmas Market (Страсбург, Франция) – с 26 ноября по 24 декабря 2026 года.

Tallinn Christmas Market (Таллинн, Эстония) – с 20 ноября 2026 года по 6 января 2027 года.

Dresden Christmas Market (Дрезден, Германия) – с 25 ноября по 24 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка в Генгенбахе (Генгенбах, Германия) – с 27 ноября по 23 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка в Граце (Грац, Австрия) – с 20 ноября по 24 декабря 2026 года.

Рождественская ярмарка в Манчестере (Манчестер, Англия) – с 6 ноября по 22 декабря 2026 года

Недавно мы рассказывали, что маршрут из Львова в Будапешт через Чоп и Захонь стоит 619 гривен, включая билеты на поезда и доплату за место. Поездка до Чопа занимает около 5 часов, далее – короткая поездка в Захонь, а оттуда в Будапешт с бесплатным проездом для украинцев.

Обратите внимание, что в популярные зимние города рекомендуется заранее планировать рождественское путешествие, потому что спрос на жилье во время праздников высок. То же самое касается билетов на поезд или самолет.