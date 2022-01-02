Украина вошла в список самых доступных горнолыжных направлений в Европе: рейтинг с ценами

Зима – идеальное время для активного отдыха, таких как катание на лыжах или сноубордах. Туристы выбирают горнолыжные курорты по разным критериям, один из них – бюджет.

Поэтому британское издание The Travel Daily решило помочь поклонникам традиционного зимнего отдыха и составило рейтинг самых дешевых горнолыжных направлений Европы. Украина заняла второе место.

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Названы самые доступные горнолыжные направления в Европе

Исследование проводилось компанией LuxuryHotel.com. Эксперты проанализировали стоимость поездки и проживания на горнолыжных курортах по всей Европе.

Поскольку многие люди хотят выехать за границу после пандемии COVID-19, приятно видеть, что многие бюджетные и захватывающие места все еще доступны,

– прокомментировал представитель компании LuxuryHotel.com.

По его словам, из-за того, что многие страны в списке медленно ослабляют ограничения, эти горнолыжные точки будут популярны в течение зимнего периода 2022 года.

3 самых дешевых страны для катания на лыжах

Венгрия, известная отдыхом в Будапеште и Дебрецене, была признана самой дешевой страной для катания на лыжах. Поездка на один из многочисленных курортов в среднем обойдется в 69 фунтов стерлингов (82 евро) за путешествие из Лондона и одну ночь в трехзвездочном отеле.

На втором месте – Украина. Лыжная поездка в эту восточноевропейскую страну стоит около 73 фунтов стерлингов (87 евро) на человека в обе стороны и одну ночь в отеле.

Хотя это может быть не очень известное место для зимних видов спорта, в стране более 40 горнолыжных зон с более 185 километров лыжных трасс по всей стране. Здесь расположен Буковель, самый большой горнолыжный курорт Восточной Европы, который зимой принимает более миллиона посетителей,

– говорится в сообщении.

Ранее 24 канал подготовил подборку лучших горнолыжных курортов Украины для любителей и давно мечтавших попробовать этот экстремальный спорт.

Третье место в списке занимает Болгария с расходами на проезд и проживание в среднем до 74 фунтов стерлингов (88 евро).

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В десятку также вошли:

Румыния – 76 фунтов стерлингов (90 евро); Словакия – 78 фунтов стерлингов (93 евро); Чехия – 80 фунтов стерлингов (95 евро); Польша – 84 фунта стерлингов (100 евро); Андорра – 95 фунтов стерлингов (113 евро); Греция – 107 фунтов стерлингов (127 евро); Словения – 113 фунтов стерлингов (134 евро).

В эту стоимость специалисты включили расходы авиаперелета в обе стороны из Лондона и проживание одной ночью в отеле с 3 звездами.