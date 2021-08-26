Украина договорилась о безвизе с еще одной страной
26 августа 2021 , 14:09Читати новину українською
Источник:телеграмм Алексея Гончаренко
Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме. Проект соглашения между правительствами 2 стран одобрили во время заседания Кабмина 26 августа.
Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уполномочил посла Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Республикой Маврикий.
Обратите внимание Чехия открыта для трудовых мигрантов: каковы условия въезда в страну
Украина и Республика Маврикий договорились о безвизе. В еще одну страну теперь можно попасть без визы с украинским паспортом,
– заявил политик.
Республика Маврикий: главное
- Республика Маврикий расположена в Индийском океане. Это островное государство с тропическим морским климатом.
- Первое упоминание о ней датируется XVI веком.
- Официальными языками республики являются английский, французский и маврикийский креольский.
- Национальная валюта – маврикийская рупия.
- Государство активно развивает туризм.
Украина расширила безвиз с Перу
- Летом 2021 года Украина расширила безвиз с Перу: страны отменили визовые требования для краткосрочного пребывания.
- Это означало, что граждане Украины и Перу смогут въезжать, выезжать, следовать транзитом и находиться без виз на территории государства другой стороны сроком до 90 дней в течение 180 дней.
- В целом украинцы могут путешествовать в Перу на срок до 183 дней за год.