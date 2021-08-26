Украина договорилась о безвизе с еще одной страной

Украина и Республика Маврикий договорились о безвизовом режиме. Проект соглашения между правительствами 2 стран одобрили во время заседания Кабмина 26 августа.

Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин уполномочил посла Любовь Абравитову подписать соглашение о безвизе с Республикой Маврикий.

Обратите внимание Чехия открыта для трудовых мигрантов: каковы условия въезда в страну

Украина и Республика Маврикий договорились о безвизе. В еще одну страну теперь можно попасть без визы с украинским паспортом,

– заявил политик.

Республика Маврикий: главное

Республика Маврикий расположена в Индийском океане. Это островное государство с тропическим морским климатом.

Первое упоминание о ней датируется XVI веком.

Официальными языками республики являются английский, французский и маврикийский креольский.

Национальная валюта – маврикийская рупия.

Государство активно развивает туризм.

Украина расширила безвиз с Перу