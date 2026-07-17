Эти 5 деревень в Карпатах идеально подойдут тем, кто устал от городской суеты

Карпаты уже давно стали одним из самых популярных направлений для отдыха, однако далеко не все путешественники ищут многолюдные курорты и оживленные туристические маршруты. Для тех, кто мечтает о настоящей тишине и близости к природе, есть совсем другие места.

РБК-Украина предлагает взглянуть на Карпаты с другой стороны: без толп, шумных курортов и спешки. В подборке издания речь идет о пяти селах, где главным маршрутом становятся тишина, горные пейзажи и ощущение настоящего уединения.

Почему привлекает Дземброня?

Одним из самых ярких примеров такого отдыха является Дземброня – одно из самых высокогорных сел Украины, расположенное в Ивано-Франковской области. Сюда едут не за роскошным сервисом, а за ощущением, будто цивилизация осталась где-то далеко внизу. Тупиковая дорога отсекает случайный транспорт, а разбросанные по склонам дома лишь подчеркивают местную тишину.

Дземброня / фото Пивовар Павел

Почему Кривополье и Криворивня остаются особенными?

Кривополье подходит тем, кто хочет покоя, не отрываясь полностью от комфорта. С высоты почти тысячи метров отсюда открываются широкие панорамы Черногоры и Гринявских гор, а вместо шумных развлечений здесь предпочитают неспешные прогулки и сбор ягод.

Кривополье / фото The Dear Deer

Криворивня же обладает богатым культурным наследием. Именно это село в свое время привлекало Ивана Франко, Михаила Коцюбинского и Лесю Украинку, а Сергей Параджанов снимал здесь "Тени забытых предков". Поэтому сегодня путешественники едут сюда не только ради природы, но и ради живой памяти об украинской литературе и кино.

Криворовня / фото Богдан Салий

Село сохранило размеренный ритм жизни и удачно расположено в изгибе Черного Черемоша. Именно поэтому здесь так хорошо удаются неторопливые прогулки, знакомство с гуцульскими хатами-граждами и короткий перерыв от городской суеты.

Где найти еще больше тишины в Карпатах?

Явирник и Быстрец дополняют эту подборку еще более уединенными маршрутами. В Явирнике почти нет туристов и асфальтированных дорог, зато есть густые леса и простор для долгих прогулок. Бистрец, в свою очередь, скрывается в ущелье у подножия Черногорского хребта, а дорога сюда сама по себе становится фильтром для тех, кто ищет именно уединение.

Явирник / фото Zybikok

В Быстреце тишину нарушает лишь шум горной реки, а окружающие полонины Гаджина и Маришевская придают маршруту еще больше карпатского колорита. Это место для тех, кто хочет не просто сменить обстановку, а по-настоящему расслабиться и побыть наедине с горами.

Быстрец / фото MSha