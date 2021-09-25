Уютная Италия с видом на Альпы: что посмотреть в Турине

Турин называют одним из самых недооцененных городов Италии. Лишен выхода к морю, однако защищен огромными Альпами – он правильный выбор для спокойного путешествия. Это город тишины, где царит тихая итальянская жизнь, несколько похожая на французскую.

Турин – абсолютная противоположность таких культовых итальянских городов как Рим, Флоренция, Милан, Неаполь, Венеция. В столице Пьемонта (так называется регион, в котором расположен Турин) даже не нужно прятаться от туристов, ведь их там почти нет. Так же здесь не услышать шум типичных для Италии мопедов и сигналов экспрессивных водителей "Фиатов".

Стоит знать Куда украинцы могут путешествовать: в МИД назвали количество открытых стран

Город расположен на крупнейшей итальянской реке По, а с центральной площади Турина отчетливо видны Альпы, самые высокие вершины которых всегда покрыты снегом. Горы являются условной границей между Италией и Францией. Именно в Пьемонте происходили ключевые события культового фильма "Закон есть закон", который только подтверждает близость Пьемонта к Франции.

Что посмотреть

Турин идеальный город для людей, которые лишены любви к небоскребам и вместо этого стремятся прятаться в широких по итальянским меркам улочкам. Пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать небоскребы, которые возвышаются над Турином.

В городе очень много зелени и прекрасных парков. Также туринская власть позаботилась об интересных локациях для своих жителей, которые вечером в теплом кругу коротают свободное время, но после полуночи позволяют городу уснуть в нетипичной для Италии тишине.

Турин точно понравится любителям итальянских галерей, которых в городе более 15. Галереи делают поездку удобной при любой погоде.

Mole Antonellia

Визитной карточкой Турина является несколько причудливое и непропорциональное здание XIX века с куполом высотой 121 метр, шпилем, смотровой площадкой и музеем.

Желающие могут посетить музей Моле-Антонеллиана или же подняться на смотровую площадку. В воскресенье придется выстоять небольшую очередь.



Музей Моле-Антонеллиана / Фото Михаила Гемы

Cattedrale di San Giovanni Battista

Вблизи Моле-Антонеллиана расположен туринский собор, в котором есть та самая известная Туринская плащаница. Увидеть ее вряд ли удастся, а спорить на тему плащаницы с местными гидами – бесполезно.



Туринский собор / Фото Михаила Гемы

Piazza Castello

В Турине, как и в большинстве итальянских городов, много красивых и просторных площадей. Дорогу от Mole Antonellia до Cattedrale di San Giovanni Battista лучше всего проложить через Piazza Castello.



Piazza Castello / Фото Михаила Гемы

Porta Palatina

Рядом с Туринским собором расположена еще одна достопримечательность Турина – башни Палатин или Палатинские ворота. Это величественные городские ворота римской эпохи с высокими башнями, въездами для колесниц и арками.



Палатинские ворота​ / Фото Михаила Гемы

Вблизи ворот много пространства, где местные выгуливают своих домашних любимцев. Также с Porta Palatina открывается красивый вид на Туринский собор.

Santuario della Consolata

Церковь Успения Пресвятой Богородицы является второй по значимости базиликой в центре Турина. Вокруг церкви много красивых улочек, которые ведут к колоритному рынку Mercato del pesce di Porta Palazzo.



Церковь Успения Пресвятой Богородицы / Фото Михаила Гемы

Piazza San Carlo

Площадь Сан-Карло-одна из главных в Турине. Она построена в XVI-XVII веках и является примером барокко. На площади расположена невероятно красивая снаружи и внутри церковь Chiesa di San Carlo Borromeo. Также площадь ведет к знаменитому Египетскому музею.



Площаlm Сан-Карло​ / Фото Михаила Гемы

Palazzo Carignano

Выход из Египетского музея приведет на Палаццо Кариньяно. Дворец известен своим пышным вогнуто-выпуклым фасадом. Palazzo Carignano называют одним из самых смелых примеров барокко. Атмосферное место, чтобы выпить кофе или насладиться мороженым.



Палаццо Кариньяно / Фото Михаила Гемы

Piazza Vittorio Veneto

Самая большая площадь Турина, которая расположена на берегу реки По. Вечером площадь полностью переходит во власть местных, которые заполняют террасы различных ресторанов. Их и мест на площади так много, что найдется место для всех желающих.



Piazza Vittorio Veneto / Фото из инстаграма alberto.ottaviani

Chiesa Parrocchiale della Gran Madre di Dio

Chiesa Piazza Vittorio Veneto находится вблизи церкви Гран-Мадре-Ди-Дио. Церковь построена в неоклассическом стиле и расположена на западном берегу реки По, напротив моста Витторио Эмануэле I.



Церковь Гран-Мадре-ди-Дио / Фото Михаила Гемы

Monte dei Cappuccini

Дорога от Chiesa Piazza Vittorio Veneto ведет к нескольким прекрасным смотровым площадкам, с которых открывается вид на город и Альпы, и пролегает через блошиный рынок.

На нем, кстати, можно отыскать ценные вещи, как вот венецианскую маску. Главное правило на рынке – уметь торговаться. Сперва продавец просит за ту же маску 40 евро, а после 2 минут уговоров отдает вдвое дешевле.



Венецианская маска / Фото Анастасии Терещук

Большинство местных и туристов предпочитают остановиться возле церкви Monte dei Cappuccini. Где в сотне метров от нее расположен настоящий бриллиант Турина!

Villa della Regina

Дворец расположен на вершине холма в Турине и построен Савойской династией в XVII веке. Внутри виллы есть картины разных итальянских художников, росписи, драгоценные китайские шкафы и тому подобное. Но настоящим украшением виллы является парк с фонтаном, виноградники и удивительный вид на Турин! Вход в парк всего 2 евро.



Villa della Regina / Фото Михаила Гемы

Medieval Village

Для спокойной прогулки подойдет набережная реки По, которая ведет через парк Parco del Valentino. В нем расположена репродукция средневековой деревни с домами, мастерскими, замком и садами. Лучше всего на здание смотреть с противоположной стороны реки По.

Также советуем захватить орехи, ведь местные белки не боятся людей и готовы полакомиться прямо из ваших рук.



Парк Parco del Valentino / Фото Михаила Гемы

Выход из парка ведет к еще одной волшебной локации – Fontana dei 12 Mesi.

Где выпить кофе и попробовать пиццу

Рассказывать об итальянской кухне, пожалуй, нет никакого смысла. Пицца, паста, фокача, джелато, кофе и вино – все это легко найти в Турине. Город можно назвать столицей кофе в Италии, ведь именно отсюда известен бренд Lavazza.

Традиционно в Италии невероятное мороженое. Вот небольшой список, где лучше всего сделать пот-стоп за сладким.

Gelateria La Romana

Gelateria Silvano (Via Nizza, 142)

Menodiciotto (Piazza Castello, 54)

Grom (Garibaldi, 11)

Gerla 1927 (C.so Vittorio Emanuele II, 88)

Pepino (Piazza Carignano 8 and Via Rattazzi, 3B)

Piu' so in Gelato (Galleria Subalpina, 32 and Via San Tommaso, 6)

Gasprin (C.so San Maurizio, 69/A)

Ottimo! Buono Non Basta Gelateria

Лично моя рекомендация – це Gelateria La Romana.

А вот список мест, где хороший кофе. Одной из самых приятных кофеен оказалась Caffè Al Bicerin, которая расположена возле Santuario della Consolata. Небольшая и уютная площадь.

Caffè Al Bicerin

Caffè Mulassano (art nouveau)

Orso Laboratorio del Caffè

Floris House

Baratti e Milano (Piazza Castillo, 10, costy)

Barney's Bar (Via Bogino, 9, costy)

La Drogheria (Piazza Vittorio Veneto, 18)

Guglielmo Pepe (Via della Rocca, 19)

В Турине каждый вечер почти все заведения переполнены посетителями. Это свидетельствует только о том, что зайти на перекус можно в любой из ресторанов. Вкусная пицца или паста вам гарантированы.

Одну из лучших пицц в Турине можно съесть в ресторане Pizzium на Via Eusebio Bava. Однако вечером придется выстоять небольшую очередь. Что касается вина, то настоящий рай в ресторане Signorvino, что в самом центре города.



В Турине готовят невероятную пиццу / Фото Михаила Гемы

Обратите внимание, что в Турине, как и в большинстве итальянских городов, есть сиеста. Примерно с 14 до 16 часов большинство заведений закрываются или же просто не готовят еду. В это время по большей части можно только что-то выпить и удовлетвориться легкой закуской.

Еще одной неожиданностью в Турине стал способ оплаты. Во всех заведениях официант приносит чек, с которым нужно идти в кассу и рассчитываться внутри заведения.

Транспорт и трансфер из аэропорта

Все самолеты прибывают в единственный аэропорт Турина – Aeroporto di Torino-Caselle, который расположен примерно в 15 километрах от центра города. Последний час полета до Турина пролегает вдоль Альп, поэтому советую выбирать место в самолете с правой стороны и у окна.

Добраться из аэропорта до центра Турина можно на автобусе, такси и поезде. Впрочем, в аэропорту меня заверили, что поезд не останавливается в городе. Поэтому я выбрал поездку на автобусе. Но и здесь следует обратить внимание, что в Турине постоянно идут ремонты.

Автобус довез меня только до станции Porta Susa. Стоимость проезда составляет 7 евро. Билет можно приобрести в кассовом автомате или же у водителя.



Транспорт в Турине / Фото Михаила Гемы

В Турине чрезвычайно удобный транспорт, ведь в городе действует единый билет. Приобретя проездной, пассажир может пользоваться трамваем, автобусом или метро.

Чтобы оплатить проезд во всех видах городского транспорта Турина, необходимо приобрести универсальный билет (в табачных и газетных киосках или билетных автоматах).

Стоимость билетов:

билет на 100 минут – 1,70 евро;

на 24 часа – 4 евро;

на 48 часов – 7,50 евро;

на 72 часа – 10 евро.

Метро Турина полностью автоматизировано, поэтому попасть без билета невозможно. Оплатить проезд непосредственно в автобусе или трамвае невозможно.

Лучше всего поселиться в центре города, где расположены все достопримечательности. Это сэкономит время на подборке из окрестностей Турина и позволит окунуться в итальянскую жизнь. Турин – это город для пешеходов, ведь лежит на равнине.

Туринское кальчо

Помимо Египетского музея и Museo dell'Automobile di Torino (музей автомобиля), в Турине можно посетить настоящий итальянский футбол. Город в Серии А представляют сразу две команды – Торино и Ювентус.

Традиционно за более слабую команду, которой в этом случае является Торино, болеют местные. Однако Ювентус – глобальный бренд, на который ходят и туристы.

Несколько лет назад "зебры" переехали на новенький и современный "Ювентус Стэдиум", который расположен на севере города. Посетить матч Ювентуса в Турине обязан каждый, кто хотя бы когда-то смотрел серию А.

Из центра города добираться на стадион можно на автобусе №72, или же с несколькими пересадками на метро и трамваях. Дорога займет около часа. Забегая вперед следует сказать, что после матча количество автобусов увеличено, поэтому попасть домой не составит никакой проблемы.

Футбол – это праздник в Италии, поэтому весь транспорт в Турине в день матча становится "бело-черным". Празднование начинается задолго до игры: местные тифози поют и кричат на подходе к "Ювентус Стэдиум".



Матч Серии А / Фото Getty Images

В самой чаше фанатов ждет не только зрелище, но и световое шоу под громкие хиты. Подарки своим фанатам делают и футболисты Ювентуса, которые во время разминки иногда выбивают мячи на трибуны.

На "Ювентус Стэдиум" прекрасная акустика, поэтому даже 18 тысяч зрителей создают атмосферу большого матча. Во время игры весь стадион переживает каждый момент с игроками, он как будто дышит. Каждое удачное и даже неправильное действие игрока Ювентуса вызывает аплодисменты.

Местными любимцами являются сразу несколько футболистов. Больше всего фанаты Ювентуса любят Пауло Дибалу и Федерико Кьезу. Фаны Ювентуса на домашних матчах болеют не одним сектором, а целым стадионом. Болельщикам соперника изредка удается быть услышанными во время игры.