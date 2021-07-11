Turkish Airlines вернула еду на все рейсы из Украины: как выглядит бортовое питание
Источник:avianews.com
Авиакомпания Turkish Airlines вернула бортовое питание на все рейсы из Украины. Это произошло в рамках очередного этапа по возврату докарантинного уровня сервиса.
На этот раз на коротких маршрутах. Как выглядят боксы – смотрите дальше!
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Ранее все пассажиры на непродолжительных рейсах, к которым принадлежали Одесса – Стамбул и Херсон – Стамбул, получали только воду, теперь бортпроводники выдают холодные комплексные ланчи как в бизнес-классе, так и экономклассе.
Если в экономклассе вода и сок уже включены в коробку с ланчем, то в бизнес-классе восстановлено традиционное обслуживание с подачей напитков в стаканы. Пассажиры этого класса могут заказать чай, кофе, воду, газированные и алкогольные напитки.
Питание Turkish Airlines на коротких маршрутах. Слева – бизнес-класс, справа – эконом / Фото: Turkish Airlines
До этого Turkish Airlines вернула стандартное питание на рейсы между Стамбулом и Киевом, Львовом, Харьковом и Запорожьем.
Авиакомпания ограничила сервис на борту в рамках мер по борьбе с коронавирусом весной 2020 года. Возвращать прежнее меню авиакомпания начала постепенно.
Отметим, ранее авиакомпания Qatar Airways сделала все свои билеты полностью возвратными к концу лета 2021 года. То есть клиенты могут вернуть билеты и получить полную сумму их стоимости.