Эта страна – маленькая жемчужина Европы, которую посещает мало туристов: в чем причина

В Европе есть одна прекрасная страна, которую туристы обходят стороной из-за того, что ее затмевают известные страны по соседству. Однако в ней тоже есть много чего интересного, поэтому путешествие туда таки стоит запланировать.

Между двумя наиболее посещаемыми странами Европы – Швейцарией и Австрией, спряталась страна Лихтенштейн, пишет Express. Ее называют наименее посещаемой страной Европы, однако она способна так же поразить, как и многие другие переполненные места на континенте.

Читайте также Фьорды на Балканах и бирюзовое море: вы должны увидеть эту невероятную страну

Чем может поразить Лихтенштейн?

Анализ данных Riviera Travel свидетельствует о том, что Лихтенштейн в 2024 году принял меньше посетителей, чем любая другая европейская страна. Миллионы туристов гораздо больше привлекает соседская Швейцария или Австрия.

Давление на инфраструктуру теперь заставляет туристов искать тихие и комфортные альтернативы. В Венеции порой невозможно пройти среди толп туристов. Аналогичная ситуация в Барселоне, которая кишит туристами в любое время года.

Впрочем, учитывая расположение и виды Лихтенштейна, удивительно, что эта страна в самом сердце Альп еще не стала настолько посещаемой, как и все остальные.

В художественном музее Лихтенштейна хранится коллекция современного искусства, которая может поразить каждого. А над столицей Вадуц возвышается Вадуцкий замок, что расположен высоко над долиной Рейна. Замок предлагает захватывающие виды на долину и Швейцарию.

Страна имеет всего 25 километров длиной, однако предлагает туристам множество возможностей для посещения. В Лихтенштейне есть обозначенные пешеходные тропы, которые проходят через альпийские луга и леса, а зимой здесь можно заняться лыжным спортом.

И хотя страна компактная, но идеально подойдет для неспешного посещения, при этом давая легкий доступ туристам в соседние регионы. Сейчас Лихтенштейн остается одной из скрытых стран Европы, которую обходят туристы. Поэтому путешествие могут запланировать сюда те путешественники, которые любят спокойствие и тишину.

Куда поехать на отдых соло-путешественникам?

Соло-путешественникам рекомендуют посетить Мадрид, Амстердам, Корсику, Дублин и Берлин, которые предлагают безопасную среду и много интересных локаций, пишет TripAdvisor. В 2026 году избегайте Севильи, Киото, Барселоны, Венеции и Канарских островов из-за стрессовых факторов, вместо этого выбирайте Кордову, Канадзаву, Мадрид, Тревизо и Азорские острова.

Что еще стоит прочитать?