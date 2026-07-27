Ни за что не поедут еще раз: туристы назвали 4 страны-разочарования

Даже самые популярные туристические направления не гарантируют идеальный отпуск. Страны, ежегодно принимающие миллионы путешественников и собирающие тысячи восторженных отзывов, для кого-то могут стать самым разочарованием.

Издание Iltalehti попросило своих читателей рассказать о самых плохих странах, в которых они когда-либо были. На основе этих отзывов журналисты составили список из 4 стран, наиболее часто упоминавшихся туристами.

Какие страны разочаровали туристов?

Болгария

Многие туристы называли Болгарию самой плохой страной для отдыха. Причина в некачественном сервисе и плохих отелях. Одна туристка рассказала, что жила в номере с маленьким ребенком без оконного стекла. По ее просьбе разрешить ситуацию администратор сначала просто пожал плечами и задернул шторы. Новый номер иностранке дали только после ее настояние.

Ресторан отеля сложно назвать рестораном – он больше напоминал столовую. Рядом бегали куры, которые клевали еду, падающую на землю. Питание было совершенно безвкусное.



Пляжный отдых в Болгарии / Фото Pexels

Шарм-эш-Шейх

Египетский курорт Шарм-эш-Шейх славится красивым коралловым рифом, но многим туристам он запомнился вечным вымогательством денег. Множество путешественников делились своими историями, как у них все требовали чаевые и постоянно обманывали. Одни туристы забронировали экскурсию со снорклингом и уже на лодке выяснили, что маска в стоимость не входит.

В нашем номере работник отеля шарил в нашем багаже, когда мы зашли,

– рассказал Юосси.

Кроме того, иностранцы жаловались на сильную жару и грязь.

Отдых в Шарм-эш-Шейхе / Фото Depositphotos

Франция

Путешественница, посетившая 18 стран Европы, призналась, что Франция – это единственное государство, в которое бы она ни за что ни поехала во второй раз. Хотя архитектура и природа в этой стране действительно очень красивая, но негативное впечатление у туристов создали местные жители. Большинство французов были неприветливыми и грубыми, даже в сфере обслуживания. Поэтому туристы чувствовали себя во Франции некомфортно.

Доминиканская Республика

В списке оказалась даже Доминикана, славящаяся своими райскими пляжами по рекламе батончика Bounty. Туристы писали, что это самая коррумпированная страна, в которой они были. Здесь деньги требуют за все, а одного иностранца обокрали, когда он купался в бассейне отеля.