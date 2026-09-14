Туристам предлагают бесплатное проживание в Патагонии, но есть одно условие

У туристов со всего мира есть уникальная возможность – бесплатно пожить 2 – 3 недели в одном из самых живописных регионов планеты – Патагонии. Однако за это придется поработать.

Волонтерская программа Worldpackers ищет добровольцев, готовых работать в хостеле. Взамен им предлагают бесплатное проживание, завтраки и другие бонусы.

Что известно о волонтерской программе в Патагонии?

Хостел расположен в живописном городе Сан-Карлос-де-Барилоче в Аргентине, который является популярным туристическим центром. Город окружен величественными горами, древними лесами и кристально чистыми озерами.

Город Барилоче в Патагонии / Фото Depositphotos

В обязанности волонтеров входит помощь в приготовлении еды, а также подача ее гостям, уборка комнат и общих помещений, заселение туристов на ресепшене и т. д. В целом участники программы должны отработать 25 часов в неделю, а остальное время могут путешествовать по окрестностям. Также им гарантируются два выходных в неделю.

Минимальный срок участия в программе составляет две недели, максимальный – три. Подать заявку могут самостоятельные путешественники и даже пары. При этом все участники должны владеть английским или испанским языками на среднем уровне, ведь придется общаться с гостями хостела.

Помимо бесплатной кровати в общей комнате и завтраков, волонтерам предлагают велосипеды, скидки в некоторых барах и на городские экскурсии.

Обратите внимание! Авиабилеты, виза и страховка не покрываются программой. Поэтому туристам-волонтерам все же придется потратиться.

Живописный Барилоче в Аргентине / Фото Depositphotos

Что известно о Сан-Карлос-де-Барилоче?

Сан-Карлос-де-Барилоче или просто Барилоче – это главный туристический центр Северной Патагонии, расположенный на берегу озера Науэль-Уапи у подножия Анд. Город заслужил мировую славу благодаря уникальным пейзажам, альпийской архитектуре и статусу неофициальной столицы активного отдыха.

Из-за особого архитектурного стиля его часто называют "аргентинской Швейцарией". Кстати, Барилоче так похож на альпийский городок благодаря европейским иммигрантам, заселившим этот регион в начале 20 века.

Сегодня Барилоче является главным производителем шоколада в Аргентине. Центральная улица города усеяна крафтовыми шоколадными фабриками и магазинами, где можно попробовать различные виды сладостей и уникальное мороженое.