Туристка упала во время похода и оказалась возле кратера вулкана: ей никто не может помочь

26-летняя бразильянка Джулиана была с группой туристов, которая поднималась на стратовулкан Ринджани в Индонезии. Вдруг девушка исчезла, а впоследствии выяснилось, что она провалилась вблизи кратера вулкана.

Девушка находится вблизи кратера вулкана уже несколько дней. Спасательная операция пока не дала результатов из-за сложных климатических условий, пишет 24 Канал, ссылаясь на BBC.

Обратите внимание "Мы как в КНДР", – жители самого красивого села в Великобритании жалуются на жизнь

Пожаловалась на усталость, а потом исчезла

В субботу, 21 июня, девушка вместе с группой туристов поднималась на стратовулкан Ринджани. Это второй по высоте вулкан Индонезии, куда часто отправляются в поход туристы.

По данным СМИ, во время восхождения Джулиана поскользнулась и упала. Она оказалась примерно на 300 метров ниже начальной тропы. Туристы увидели девушку только через несколько часов, использовав дрон. Запись они опубликовали в соцсетях, что привлекло внимание медиа.

Что на самом деле произошло во время подъема – точно не известно. Сестра девушки, Марианна, утверждает, что гид с группой оставили ее одну. Когда началось восхождение на второй уровень тропы, Джулиана якобы сказала, что очень устала. Гид сказал ей отдыхать, а сам отправился дальше. То есть семья девушки утверждает, что ее просто бросили.

Двое членов группы впоследствии рассказали, что поход был действительно тяжелый: "Было очень рано, еще до восхода солнца, только простой фонарь освещал местность, которая была тяжелой и скользкой".



Стратовулкан Ринджани / Фото Remote Lands

Девушку видели несколько раз и в разных местах

Администрация парка Маунт-Ринджани сообщила, что спасатели слышали крики девушки о помощи. Это было еще в субботу. На видео с дрона было видно, что она сидела и передвигалась по серому грунту, далеко под пешеходной тропой.

К утру воскресенья на том же месте ее уже не было. В понедельник спасателям удалось снова найти девушку, которая, вероятно, упала еще ниже. Но, по словам семьи девушки, поиски принили из-за плохих климатических условий.

"Большая часть информации, что доходит до нас, поступает от туристов, волонтеров и местных жителей, которые помогают в поисках. Просим, со всей срочностью, чтобы МИД и посольство дали нам реальную информацию и заняли четкую позицию. От этого зависит жизнь Джулианы", – написала сестра девушки.

Министерство иностранных дел Бразилии заявило, что поддерживает связь с правительством Индонезии и направило двух сотрудников для спасательной операции.