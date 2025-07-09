Туристка посетила все страны Европы и назвала 4, которые ее разочаровали – это соседи Украины

Американка Лекси Элфорд побывала в каждой европейской стране, но не все ей понравились одинаково. Хоть она и считает, что Италия и Франция прекрасны, а потому привлекают миллионы туристов, но некоторые страны Европы не могут похвастаться такой же атмосферой и архитектурой.

Страны, которые разочаровали туристку

Лекси была разочарована 4 странами, которые расположены в Европе. Что интересно, трое из них граничат с Украиной. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Express.co.

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Путешественница не советует другим туристам посещать эти страны, но при этом замечает, что ее впечатления от них могут быть субъективными.

Время поговорить об одной из моих наименее любимых тем, и я должна заранее сказать, что путешествия – очень субъективны. Места, где я была и которые мне не понравились, могут вызвать другие эмоции у других туристов. У каждого свои предпочтения,

– подчеркнула Лекси.

Итак, 4 страны, в которые Лекси никогда больше не вернется, потому что они ей вообще не понравились:

Беларусь,

Болгария,

Молдова,

Словакия.

Дело в том, что в каждом путешествии для американки важно найти местного жителя, который бы рассказал ей о своей стране и поделился интересными локациями. Путешествия для Лекси обычно ассоциируются именно с людьми, которые попадаются на ее пути. Так вот, в этих 4 странах путешественница не встретила никого приятного.

Справедливости ради она добавила, что нельзя сравнивать Молдову или Болгарию с Италией, которая имеет географические преимущества и разнообразие.