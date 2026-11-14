Душевные мужские поездки и места с паранормальными явлениями: чего хотят туристы в 2027 году

Туристические тренды 2027 года предлагают новые форматы отдыха. Теперь уже никого не удивишь выходными в Риме или Венеции – туристы стремятся к чему-то совершенно новому. Особое внимание уделяется эмоциям и душевности поездки. Туристические тренды следующего года показывают, насколько разнообразными становятся мотивы для путешествий. И некоторые из них могут удивить даже опытных путешественников.

В 2027 году туристы хотят не просто увидеть новые места, а получить незабываемые впечатления. Подробнее о 7 туристических трендах рассказывает BBC.

Какие тренды в туризме будут в 2027 году?

1. Однодневные поездки

К 2027 году резко возросло количество бронирований отелей на одну ночь. Эксперты ⁣‌​​​​​​‍‌‍⁠‌​‍​‍‌​​‌‍‍⁠⁠⁣объясняют популярность коротких отпусков ростом стоимости жизни и экономической неопределенностью. Короткая поездка может стать более доступной альтернативой длительному отдыху, а также лучше вписываться в насыщенный график.

2. Путешествия в фантастические миры

В новом году туристов будут все больше интересовать локации, напоминающие декорации к фэнтези-фильмам. Это могут быть места для наблюдения за звездами, древние руины, загадочные ландшафты и места, окутанные легендами. Кроме того, путешественники начали интересоваться поездками, связанными с паранормальными явлениями.

По данным Pinterest, пользователи все чаще интересовались Шотландским нагорьем и сказочными местами. Такую тенденцию связывают с популярностью жанра роментези и желанием людей сбежать в другую реальность.

Шотландское нагорье / Фото Depositphotos

3. Душевные мужские путешествия

Крутые мальчишники уходят в прошлое – теперь в тренде душевность. Все большую популярность приобретают путешествия, которые помогают укреплять отношения, лучше понимать себя и открыто говорить о личном. Мужчины также хотят говорить о выгорании, балансе между работой и личной жизнью, финансовой нестабильности и т. д. Гораздо легче искренне общаться на эти темы, когда разговор – не главная цель встречи.

Путешествие в мужской компании / Фото Depositphotos

4. Живое общение вместо цифрового опыта

На фоне распространения ИИ и социальных сетей туристы все больше начинают ценить живое общение. Групповые путешествия, где можно знакомиться с новыми людьми и обсуждать все на свете, становятся все более популярными.

5. Возвращение к детским увлечениям

Работа, глобальная нестабильность и другие обязанности сильно давят на людей по всему миру, поэтому туристы мечтают об отпуске, где они смогут отказаться от взрослых обязанностей и снова почувствовать себя детьми. Туристические компании уже активно предлагают отдых, построенный вокруг ностальгии и приключений. Например, взрослые посещают парки развлечений без детей, чтобы самостоятельно насладиться атмосферой.

Этот тренд – не о бегстве от реальности, а о желании вновь почувствовать беззаботность.

Парк развлечений / Фото Depositphotos

6. Путешествия ради новых увлечений

Многие туристы начинают воспринимать отдых не только как смену обстановки, но и как возможность попробовать что-то новое. Особенно этот тренд популярен среди зумеров, которые хотят возвращаться из путешествия с новым хобби, которым смогут заниматься и в дальнейшем.

7. Уникальный опыт – новый символ статуса

В ⁣‌​​​​​​‍‌‍⁠‌​‍​‍‌​​‌‍‍⁠⁠⁣2027 году важным показателем статуса станет не стоимость путешествия, а его уникальность. Туристы все больше интересуются редкими культурными событиями и местами, которые невозможно посетить по стандартному маршруту. Дело в том, что популярные дорогие направления перестали быть уникальными, потому что в соцсетях многие туристы начали делиться фотографиями с них. Сам факт посещения известного курорта больше не обязательно выделяет путешественника.