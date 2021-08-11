Аудиовизуальное наслаждение: в сети появился трейлер "Туристическая Украина в пространстве"

К 30 годовщине независимости Украины сняли фильм "Туристическая Украина в пространстве и времени". Его премьера запланирована на вторую половину августа. Сейчас в сети опубликовали интересный трейлер.

Фильм является рассказом о невероятных природных локации Украины. Кадры сочетаются с музыкой, создавая аудиовизуальную поэму.

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Туристическая Украина в пространстве и времени

Этот фильм завораживает своей красотой и эстетичностью. Авторы проекта хотели показать красоты в разные времена года и передать метаморфозы туристических ландшафтов.

Мы стремимся показать все циклы жизни Украины как отдельного организма, от больших сезонных изменений в краткосрочных преобразований, происходящих в течение суток. От востока и до запада, от пробуждения страны весной, а затем через буйство лета – до замирания зимой,

– рассказывает один из авторов Сергей Саломатин.

Авторы также отмечают, что туристические локации – это не только о природных ландшафтах и памятниках культуры. Это больше о впечатлениях, которые получают в процессе знакомства с этими местами.

Невероятные красоты: видео

В фильме уютную атмосферу создает музыка композитора Алексея Микрюков (King Imagine). Саундтрек создан в многообразии стилей – от джаза до Modern Creative.

Еще одно короткое промо к фильму: видео