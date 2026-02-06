Увидел всю Африку: американский ютубер посетил 54 страны и выделил тройку лучших

Ютубер из Америки посетил все 54 страны Африки и рассказал о своей любимой тройке мест на континенте. Дрю Бински объездил 195 стран, завершив свое мировое путешествие в Саудовскую Аравию еще в 2021 году.

Путешественник хорошо разбирается в лучших уголках мира, поэтому охотно поделился тремя странами Африки, которые оставили у него лучшие впечатления, пишет Express.

Какие три страны Африки являются лучшими?

Танзания

В этой стране проживает более 66 миллионов человек. Именно Танзания возглавила африканский рейтинг туриста. По его словам, он бывал в стране четыре раза и никак не может насытиться этим местом.

Если вы можете посетить только одну страну в Африке – пусть это будет Танзания. Здесь безопасно, чистые улицы, нет мошенничества, все очень приятные и разговаривают на английском,

– добавил турист.

В Танзании Дрю исследовал Национальный парк Серенгети, где наблюдал за миграцией зебр и антилоп гну. Затем он совершил путешествие к известному кратеру Нгоронгоро на севере Танзании. В его списке есть также гора Килиманджаро и Занзибар, который он описал как один из "самых красивых пляжей в мире".

Эфиопия

В Эфиопии проживает более 128 миллионов человек. Эта страна заняла второе место в рейтинге Дрю. Ютубер совершил туда аж 9 поездок, поэтому поощряет путешественников исследовать города за пределами столицы Аддис-Абебы. Путешественник выделил города Дире-Дава и Харар, а также Лалибелу – удивительное христианское скальное образование.

Путешественник также посетил Тигрей на севере Эфиопии, совершив поход к церквям, вырубленным на склонах гор. По его словам, в Эфиопии лучшая еда и кофе в Африке.

Намибия

Тройку лидирующих стран завершила Намибия – страна с 3 миллионами человек. Намибия считается второй наименее густонаселенной страной в мире после Монголии.

Это одно из немногих мест в мире, где можно найти прекрасные песчаные дюны, пересекающиеся с океаном. Теперь я наконец понимаю, почему все влюбляются в Намибию – это место лучшее из всех,

– отметил путешественник.

Мужчина совершил поездку в Национальный парк Этоша и столицу Виндгук. Турист добавил, что люди в Намибии очень милые и доброжелательные и прекрасно разговаривают на английском.

