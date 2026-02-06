Увидел всю Африку: американский ютубер посетил 54 страны и выделил тройку лучших
- Американский ютубер Дрю Бински посетил все 54 страны Африки и выделил Танзанию, Эфиопию и Намибию как свои любимые.
- Дрю отметил безопасность и красоту Танзании, культурные и гастрономические впечатления в Эфиопии, а также уникальные природные ландшафты Намибии.
Ютубер из Америки посетил все 54 страны Африки и рассказал о своей любимой тройке мест на континенте. Дрю Бински объездил 195 стран, завершив свое мировое путешествие в Саудовскую Аравию еще в 2021 году.
Путешественник хорошо разбирается в лучших уголках мира, поэтому охотно поделился тремя странами Африки, которые оставили у него лучшие впечатления, пишет Express.
Читайте также Местный Милана назвал лучшие рестораны города и другие must-see локации
Какие три страны Африки являются лучшими?
Танзания
В этой стране проживает более 66 миллионов человек. Именно Танзания возглавила африканский рейтинг туриста. По его словам, он бывал в стране четыре раза и никак не может насытиться этим местом.
Если вы можете посетить только одну страну в Африке – пусть это будет Танзания. Здесь безопасно, чистые улицы, нет мошенничества, все очень приятные и разговаривают на английском,
– добавил турист.
В Танзании Дрю исследовал Национальный парк Серенгети, где наблюдал за миграцией зебр и антилоп гну. Затем он совершил путешествие к известному кратеру Нгоронгоро на севере Танзании. В его списке есть также гора Килиманджаро и Занзибар, который он описал как один из "самых красивых пляжей в мире".
Эфиопия
В Эфиопии проживает более 128 миллионов человек. Эта страна заняла второе место в рейтинге Дрю. Ютубер совершил туда аж 9 поездок, поэтому поощряет путешественников исследовать города за пределами столицы Аддис-Абебы. Путешественник выделил города Дире-Дава и Харар, а также Лалибелу – удивительное христианское скальное образование.
Путешественник также посетил Тигрей на севере Эфиопии, совершив поход к церквям, вырубленным на склонах гор. По его словам, в Эфиопии лучшая еда и кофе в Африке.
Намибия
Тройку лидирующих стран завершила Намибия – страна с 3 миллионами человек. Намибия считается второй наименее густонаселенной страной в мире после Монголии.
Это одно из немногих мест в мире, где можно найти прекрасные песчаные дюны, пересекающиеся с океаном. Теперь я наконец понимаю, почему все влюбляются в Намибию – это место лучшее из всех,
– отметил путешественник.
Мужчина совершил поездку в Национальный парк Этоша и столицу Виндгук. Турист добавил, что люди в Намибии очень милые и доброжелательные и прекрасно разговаривают на английском.
В какие места мира невозможно добраться за деньги?
Северный Сентинельский остров в Индии и остров Суртсей в Исландии запрещены для посетителей из-за законов и научных исследований, пишет "ВСвите". Змеиный остров в Бразилии и пещера Ласко во Франции являются опасными или хранят культурные ценности, поэтому доступ к ним ограничен или запрещен.
Что еще стоит прочитать?
Страсбург набирает популярность среди туристов, в частности благодаря своему историческому центру, занесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Река Конго единственная в мире, которая дважды пересекает экватор – через уникальную траекторию, сформированную миллионы лет назад тектоническими движениями.
Частые вопросы
Какие три страны Африки оставили наилучшие впечатления у путешественника?
Путешественник выделил Танзанию, Эфиопию и Намибию как три страны Африки, оставившие у него наилучшие впечатления.
Почему Танзания возглавила рейтинг африканских стран для путешественника?
Танзания возглавила рейтинг из-за безопасности, чистоты улиц, приветливых людей, говорящих на английском, и удивительных природных мест, таких как Национальный парк Серенгети, кратер Нгоронгоро, гора Килиманджаро и Занзибар.
Что особенного в Намибии по словам путешественника?
Путешественник отметил, что Намибия - это одно из немногих мест в мире, где можно найти прекрасные песчаные дюны, пересекающиеся с океаном, и отметил доброжелательность местных жителей и их знание английского языка.