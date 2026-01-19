Недооцененный город в Европе, который стоит увидеть: он похож на сказку
- Турин, столица итальянского региона Пьемонт, отмечен как Европейская столица умного туризма в 2025 году благодаря своему культурному наследию и доступности.
- Туристам советуют посетить Национальный музей кино в Моле-Антонеллиана в Турине, считающийся самым высоким музеем в мире с панорамными видами на Альпы.
Большинство туристов уже начинают планировать свои путешествия, поэтому советуем обратить внимание на город, который должен быть в вашем списке мест для посещения. Он очень красивый, без толпы туристов, поэтому точно должен понравиться.
Каждый мечтает посетить все самые известные локации, но часто в теплое время года она переполнены туристами, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Впрочем, существует замечательный итальянский город, который идеально подойдет для спокойного отдыха.
Какой город в Европе стоит посетить?
Вместо того чтобы ехать в переполненную людьми Флоренцию и не наталкиваться на забитые улочки в Венеции туристическими группами, лучше наведаться в живописный город Турин.
Турин является столицей итальянского региона Пьемонт, известный потрясающим альпийским пейзажем. Благодаря своему культурному наследию и доступности, город назвали Европейской столицей умного туризма в 2025 году.
Многим Турин может быть знакомым из-за Туринской плащаницы – похоронное полотно, в которое было якобы обернуто тело Иисуса Христа после его распятия. Плащаницу нашли во Франции, но в Турине она хранится с 1578 года.
Туристам советуют в итальянском городе посетить Национальный музей кино, расположенный в Моле-Антонеллиана. Это здание изначально было построено как синагога, а сейчас считается самым высоким музеем в мире. Со стеклянного лифта открываются невероятные панорамные виды на Альпы.
Какие города Европы являются лучшими для ночного туризма?
Рим признан лучшим городом Европы для ночного туризма благодаря его активной ночной жизни и множеству культурных событий, пишет Radical Storage. В рейтинг вошли также Амстердам, Тромсе, Рованиеми и Токио, отмечены за свою атмосферу, удобство транспортного сообщения и безопасность в ночное время.
