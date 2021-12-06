Турция сменила международное название

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал новый указ. Так, согласно ему, страна изменила название своего бренда для экспортной продукции.

Текст указа был опубликован 4 декабря 2021 года в официальном вестнике правительства Resmi Gazete.

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Теперь международный бренд страны будет называться не "Turkey", а "Türkiye". То есть вся продукция, которая экспортируется за границу, должна содержать именно такой вариант написания страны – Made in Türkiye.

Отмечается, что "Türkiye" наиболее полно показывает культуру и ценности турецкого народа.

Решение об изменении бренда страны является очередным комплексным шагом, отражающим богатую культуру и наследие страны, призванным подтвердить добросовестность отечественного производителя как надежного поставщика качественной продукции.

– говорится в указе.

В то же время, во всех официальных документах страны вместо названий "Turkey", "Turkei", "Turquie" будет использоваться единый термин "Turkiye".