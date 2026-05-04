Турция стала дешевле для туристов: 8 мест, которые здесь стоит увидеть
- Из-за изменения курса валюты отдых в Турции стал доступнее, особенно для европейцев.
- Рекомендуется посетить такие места, как остров Сулуада, Измир, Цистерна Базилика, Большая мечеть Айя-София, Голубая мечеть, Гранд-базар и Памуккале.
Турция много лет остается одним из любимых направлений для летнего отдыха. Каждый год сюда приезжают тысячи туристов ради теплого моря, солнечной погоды и доступных цен.
Интерес многих путешественников к поездкам не уменьшился даже несмотря на то, что страна граничит с Ираном, пишет Daily Mail. Большинство популярных туристических в Турции безопасны, а спрос на отдых даже вырос.
Почему европейцам выгодно лететь в Турцию?
Из-за изменения курса валюты отдых в Тереччине стал значительно доступнее, особенно для туристов из Европы. Например, для британцев лира подешевела более чем на 50% за последние годы.
Поэтому британцы точно будут выбирать эту страну для отдыха. Впрочем, и среди украинцев Турция до сих пор остается очень популярной, поэтому рекомендуем посетить лучшие локации.
Что увидеть в Турции?
Для тех, кто хочет убежать от людных курортов, стоит обратить внимание на остров Сулуада неподалеку от Анталии. Его часто сравнивают с Мальдивами благодаря белому песку и прозрачной воде. Добраться сюда на лодке можно за 40 минут. Место привлекает природой и возможностью увидеть дельфинов.
Альтернативой Стамбулу является Измир. Здесь спокойный ритм, чем в шумной столице Турции. Город известен горячими источниками и возможностями для семейного отдыха.
Впрочем, Lonely Planet пишет, что Стамбул считается гастрономическим раем. Турецкая кухня поражает каждого туриста многообразием – от уличных кебабов и мезе до традиционных блюд из баклажанов.
Полуостров Датча подойдет для любителей спокойных пляжей. Здесь гораздо меньше людей и можно насладиться природой.
Какие еще интересные места стоит увидеть в Турции?
- Цистерна Базилика
Это древнее подземное водохранилище VI века с сотнями колонн. Место часто называют скрытой жемчужиной города, а "под ногами" можно увидеть здесь немало маленьких рыб.
- Большая мечеть Айя-София
Одно из самых известных исторических сооружений страны, которое привлекает туристов архитектурой и масштабом. Здесь надо снимать обувь, а женщинам прикрыть волосы шарфом.
- Голубая мечеть
Историческая известная достопримечательность имеет шесть минаретов и роскошный интерьер из голубой плитки. Это одна из самых популярных мечетей Стамбула, а вход для посетителей открыт.
- Гранд-базар
Здесь можно найти тысячи товаров на любой вкус, поскольку это один из крупнейших крытых рынков в мире. На гранд-базаре расположено более 4 тысяч различных магазинов.
- Термальные бассейны Памуккале
Всем известные белые террасы с минеральными бассейнами входят в список ЮНЕСКО. Это место туристы часто называют невероятным, поэтому хотя бы раз в жизни Памуккале стоит увидеть.
Многих путешественников Турция привлекает доступными ценами, теплым климатом, богатой историей и разнообразными локациями. Именно поэтому она до сих пор остается одним из самых привлекательных направлений для отдыха.
