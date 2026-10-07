Египет или Турция: где теплее, дешевле и комфортнее отдыхать в октябре

В октябре пляжный сезон во многих странах Средиземноморья постепенно подходит к концу. Но есть страны, которые остаются комфортными для отдыха на море – Турция и Египет. Обе страны предлагают большое количество отелей по системе "все включено", но погода в них в октябре заметно отличается.

Выбор между Турцией и Египтом в октябре зависит от того, что для вас важнее: гарантированно теплое море, умеренная температура или бюджет поездки. Подробнее расскажет 24 Канал.

Турция или Египет: где теплее в октябре?

Если главный критерий – максимально теплая погода, то в октябре преимущество на стороне Египта. На популярных курортах Красного моря температура воздуха днем держится примерно на уровне +28…+32 градусов, а вода прогревается до +27…+28 градусов. В то же время осадки крайне маловероятны.

В Турции октябрь тоже может быть очень теплым, но погода уже менее стабильна и часто на побережье возможен ветер. Температура моря в Сиде составляет около +26 градусов, но в течение месяца вода постепенно остывает.

В начале октября Турция вполне может подарить полноценный пляжный отдых, но чем ближе к ноябрю, тем большее значение приобретают конкретный курорт и прогноз погоды.

Где отдохнуть в Турции в октябре?

Если в Египте для октябрьского отпуска подойдут все курорты Красного моря, то в Турции к выбору места назначения следует подойти более тщательно. Туристам лучше выбирать отель на южном побережье, где сезон длится дольше.

Анталия – универсальный вариант для тех, кто не хочет проводить весь отпуск в отеле. Здесь можно совместить пляжный отдых с прогулками по городу, экскурсиями и поездками по окрестностям. Кроме того, в октябре температура более комфортна для длительных прогулок, чем в разгар лета. Море при этом остается достаточно теплым для купания.

Сиде стоит рассматривать тем, для кого в приоритете море и пляж. В первой половине октября обычно еще очень тепло и продолжается полноценный пляжный сезон.

Белек особенно хорошо подходит для семейного отдыха. Здесь много больших курортных отелей с бассейнами, детскими зонами и собственными пляжами. При этом погода в октябре еще комфортна для купания.

Алания – еще один вариант для тех, кто хочет застать теплую погоду осенью. Благодаря расположению на юге страны курорт хорошо подходит для пляжного отдыха в первой половине октября.

Старый город в Сиде / Фото Sebastian

Где лучше отдыхать с детьми?

Для семейного отдыха обе страны имеют свои преимущества, но выбор зависит от возраста детей. Турция особенно удобна для семей с маленькими детьми благодаря большому количеству курортных отелей, детских клубов, бассейнов, анимации и песчаных пляжей. В хорошем отеле можно практически не покидать территорию комплекса.

Египет привлекает более стабильной погодой и очень теплым морем. Это особенно важно, если ребенок любит много времени проводить в воде. В то же время в некоторых районах стоит учитывать ветер, особенности пляжа и наличие удобного входа в море, ведь во многих отелях зайти в море можно только с понтона и сразу на глубину.

Где дешевле – в Египте или Турции?

Однозначно назвать более дешевую страну невозможно: цена зависит от города вылета, дат, категории отеля и продолжительности отдыха. Однако в октябре оба направления могут быть дешевле, чем летом. В Турции можно найти отель с большой территорией и обширной программой "все включено", тогда как в Египте за эти деньги преимуществом остаются теплое море и стабильная погода.

Так что же выбрать в октябре?

Если хочется жары, теплого моря и минимального риска дождя, стоит выбрать отель в Египте. В октябре Красное море остается очень теплым, а солнечная погода – гарантирована. Если же хочется посещать экскурсии и больше гулять, то в первой половине месяца еще можно ехать в Турцию, но откладывать отпуск на конец октября не стоит.