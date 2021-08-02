В Турции для туристов ввели запрет на посещение лесных массивов
В Турции уже несколько дней подряд бушуют масштабные лесные пожары. Спасатели борются с бедой, а с некоторых курортных регионов людей эвакуируют.
В связи с этим власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов. Это касается, как граждан страны, так и туристов.
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Согласно циркулярам, обнародованным администрациями провинций Анталия, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларели и Газиантеп, запрещено посещать лесные массивы как гражданам Турции, так и иностранцам (в том числе туристам), – говорится в сообщении.
Отмечается, что запрет будет действовать до 31 августа, в ряде провинций – до следующего распоряжения.
Пожары в Турции: коротко
- Пожары бушуют уже около 5 дней. Они унесли жизни 8 человек, травмированы – более 200;
- Эпицентром возгорания был город Манаґавт у курортной Анталии. Огонь быстро распространялся из-за ветра;
- В стране насчитали более сотни очагов пожара. Спасатели говорят, что большинство из них – под контролем;
- К слову, на помощь турецким спасателям вылетели наши чрезвычайники. Самолеты с украинскими пожарными прибыли в Турцию 30 июля;
- Пламя добралось и до курортов. Так, в Бодруме эвакуировали туристов из 5-звездочных гостиниц;
- Только 1 августа ответственность за начало пожаров взяла террористическая организация "Дети огня".