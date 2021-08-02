В Турции для туристов ввели запрет на посещение лесных массивов

В Турции уже несколько дней подряд бушуют масштабные лесные пожары. Спасатели борются с бедой, а с некоторых курортных регионов людей эвакуируют.

В связи с этим власти ряда провинций ввели запрет на посещение лесных массивов. Это касается, как граждан страны, так и туристов.

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Согласно циркулярам, обнародованным администрациями провинций Анталия, Мугла, Стамбул, Чанаккале, Балыкесир, Коджаэли, Измир, Бурса, Айдин, Хатай, Конья, Ушак, Киркларели и Газиантеп, запрещено посещать лесные массивы как гражданам Турции, так и иностранцам (в том числе туристам), – говорится в сообщении.

Отмечается, что запрет будет действовать до 31 августа, в ряде провинций – до следующего распоряжения.

Пожары в Турции: коротко