Наибольшая искусственная лагуна в Европе и Турции: где построили новый бирюзовый водоем

В Турции построили самую большую в Европе искусственную лагуну. Она расположена на юге страны – в Кахраманмараше.

Ее площадь составляет 69 тысяч квадратных метров. Мэр города сообщил, что хрустальна чистая лагуна всегда будет оставаться бирюзовой.

Читайте также Украинские термалы: где искупаться, чтобы оздоровиться

Современные технологии будут использоваться в нашем озере-лагуне, которое является крупнейшим как в Турции, так и Европе. Вода будет оставаться постоянно бирюзового цвета благодаря специальной системе очистки, – сообщил он.

Добавив, что лагуна готова к первому наполнени водой, которое продлится 40 дней.



В Турции построили самую большую искусственную лагуну в Европе​ / Фото DHA



В Турции построили новый бирюзовый водоем / Фото DHA

В 2023 году в Кахраманмараше будет проводиться международная выставка EXPО. По этому случаю в городе возводят выставочный и рекреационный комплекс, где и расположена лагуна.

Отметим, ранее Disney World, что во Флориде, заявил, что открывает космический ресторан Space 220, где гости смогут насладиться вкусностями на "орбите".