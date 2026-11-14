Шри-Ланка, Таиланд и не только: в какие страны зимой нет горящих туров

С приближением зимы многие туристы начинают искать возможность сбежать от холодов в теплые страны. При этом одни покупают путевки заранее, чтобы спокойно подготовиться к отпуску, а другие намеренно откладывают бронирование в надежде найти горящий тур и существенно сэкономить. Однако такая тактика срабатывает не со всеми направлениями.

Турагент @turagent.kochubei назвала популярные направления для пляжного отдыха зимой, на которые не продаются горящие туры. Поэтому сидеть и ждать скидки не стоит – лучше запланировать отпуск заранее.

В какие страны зимой нет горящих туров?

По словам турагентки, туристам, планирующим зимний отпуск в экзотических странах, не стоит рассчитывать на то, что перед самым вылетом появится выгодное предложение. Есть направления, где горящих туров практически не бывает, поэтому лучшая стратегия – забронировать поездку заранее.

К таким странам эксперт отнесла:

Шри-Ланку – островное направление, которое привлекает туристов теплым океаном и возможностью отдохнуть вдали от зимних холодов.

– островное направление, которое привлекает туристов теплым океаном и возможностью отдохнуть вдали от зимних холодов. Доминикану – популярный карибский курорт, где зимние месяцы считаются особенно привлекательными для пляжного отдыха.

– популярный карибский курорт, где зимние месяцы считаются особенно привлекательными для пляжного отдыха. Вьетнам – страну, которая предлагает туристам сочетание пляжного отдыха, экзотической природы и знакомства с местной культурой.

– страну, которая предлагает туристам сочетание пляжного отдыха, экзотической природы и знакомства с местной культурой. Кения – направление для тех, кто хочет совместить отдых у океана с сафари и знакомством с дикой природой.

– направление для тех, кто хочет совместить отдых у океана с сафари и знакомством с дикой природой. Занзибар – остров с белоснежными пляжами, бирюзовой водой и тропической атмосферой.

– остров с белоснежными пляжами, бирюзовой водой и тропической атмосферой. Таиланд – одна из самых популярных азиатских стран для зимнего отпуска, привлекающая туристов пляжами, островами и насыщенной экскурсионной программой.

Одна из причин дефицита выгодных предложений – ограниченное количество авиарейсов. В некоторые из этих стран туристов доставляют чартерные самолеты, которые выполняют рейсы не ежедневно, а лишь два – четыре раза в месяц.

К тому же такие перелеты организуют не только для украинцев, но и для польских туристов. В частности, рейсы отправляются из Польши, а во Вьетнам также можно вылететь из Кишинева. Поэтому украинцам приходится конкурировать за ограниченное количество мест с другими путешественниками.

Именно поэтому откладывать бронирование до последнего момента рискованно. Когда свободные места на рейсах и номера в отелях раскупают заранее, выбор предложений становится значительно меньше. А рассчитывать на то, что туроператор будет продавать путевки за бесценок перед вылетом, не стоит.

Турагент назвала страны, в которые зимой нет горящих туров: видео

Когда выгоднее всего бронировать зимний отпуск?

Турагент советует не ждать горящих предложений, если туристы уже определились со страной и датами отдыха. По ее словам, раннее бронирование позволяет сэкономить не менее 25% от стоимости тура. Кроме того, путешественники получают больше возможностей выбрать удобные даты, отель и тип номера.

Наибольший спрос на экзотические направления приходится на декабрь, январь и февраль. Это пиковые месяцы для зимнего отдыха, когда многие туристы стремятся провести праздники или часть холодного сезона в теплых странах. Соответственно, именно в этот период меньше всего оснований рассчитывать на значительные скидки в последний момент.

Если же у туристов гибкий график и они не привязаны к конкретным датам, можно обратить внимание на ноябрь или март. По словам турагента, это переходные месяцы – начало и завершение сезона, когда стоимость отдыха может быть ниже.