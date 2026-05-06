2 часа из Львова – и вы на курорте: чем привлекает Трускавец и что здесь посмотреть туристу

Трускавец – это один из самых известных курортов Украины, который вырос из небольшого поселения в центр лечебного туризма. Это удобный вариант для короткого отдыха, особенно для жителей города Львов: дорога до Трускавца занимает около двух часов, поэтому поездка легко вписывается в формат уикенда без ночевки.

Уже совсем скоро наступят жаркие летние дни, а вместе с ними желание вырваться в отпуск или хотя бы на короткий уикенд. Одним из популярных направлений для такого отдыха остается Трускавец – это курортный город, который сочетает спокойную атмосферу, природу и лечебные ресурсы. В этой статье рассказываем об истории установления курорта, а также об интересных местах, которые стоит посетить туристам.

Когда и как был основан Трускавец?

Трускавец – один из самых известных бальнеологических курортов Украины, который получил известность благодаря своим минеральным водам с лечебными свойствами, рассказывает "Украина Инкогнита".

Первое письменное упоминание о городе датируется 1425 годом, однако как курорт он начал развиваться значительно позже, официальной датой основания считают 1827 год. Исторически Трускавец был известен как центр солеварения, а впоследствии как территория с залежами нефти. Именно природные особенности, в частности нефтяная составляющая, повлияли на уникальные свойства местных вод, среди которых самой известной является "Нафтуся".

Как раньше выглядела дорога к источнику минеральной воды "Нафтуся"

Сегодня город условно делят на две части: курортную с историческим центром, бюветами, парками, виллами и отелями, и жилую, где проживают местные. Курортная зона остается компактной и привлекает туристов архитектурой конца 19 – начала 20 века, в частности деревянными виллами.

Куда сходить и что увидеть в Трускавце?

На платформе тредс мы наткнулись на публикацию makarova_2101, где в комментариях рассказали об интересных локациях для отдыха в Трускавце. Чаще всего пользователи советуют начать с простого – прогулок по городу. По их словам, курорт имеет особую курортную атмосферу: здесь не спешат, звучит музыка, а главной "традицией" остается посещение бювета с минеральной водой.

Среди популярных локаций курортный парк "Адамовка", где можно гулять, кормить белок и просто отдохнуть среди природы. Также советуют подняться к самой высокой статуе Иисуса Христа в Украине, о которой мы уже ранее рассказывали. Именно оттуда открывается панорамный вид на город, особенно хорош во время заката.

Она установлена на Гошевской горе, которая является самой высокой точкой курорта. Монумент возвышается над городом с распростертыми руками, создавая узнаваемый силуэт и служа популярным местом для посещения туристов. Общая высота композиции составляет около 12 метров, из которых более 9 метров приходится на саму скульптуру, а остальные на постамент. Ее вес превышает 50 тонн.

Статую создано по мотивам Христос-Спаситель в Рио-де-Жанейро, а на постаменте выгравирована библейская строка. Территория вокруг обустроена как смотровая площадка со скамейками, зелеными зонами и фотолокациями, откуда открывается панорамный вид на город.

Кроме этого, туристы вспоминают: дельфинарий как вариант развлечения, местные СПА-комплексы, концерты и выступления, которые часто происходят под открытым небом, мастер-классы и выставки. Некоторые пользователи отмечают, что город небольшой, поэтому его можно обойти за несколько часов, но именно атмосфера делает его привлекательным.

Также в комментариях советуют не ограничиваться только Трускавцом и поехать в окрестности. Среди популярных вариантов:

Сходница – для спокойного отдыха в горах;

Тустань – историческая локация со скалами;

Дрогобыч – с ратушей и старинной архитектурой;

Как долго ехать в Трускавец из Львова?

Для жителей города Львов – это один из самых удобных вариантов для короткой поездки без ночевки. Добраться до Трускавца можно примерно за два часа, а стоимость поездки стартует ориентировочно от 234 гривен за место, что делает направление доступным даже для спонтанного уикенда.



Какие украинские курорты и санатории достойны внимания туристов?

Город Свалява растянулся сквозь долину в Мукачевском районе Закарпатской области. Это хоть и неизвестный курорт, но минеральных источников там немало, как и самих санаториев. Именно там функционируют одни из самых известных санаториев Закарпатья: "Поляна", "Кришталеве Джерело", "Солнечное Закарпатье", "Квитка Полонины".

Также узнайте о санатории "Лесная песня" на Волыни, который был одним из самых известных курортов возле Шацких озер. Что интересно, комплекс работает до сих пор. Он рассчитан примерно на 420 гостей, с просторной территорией и собственным медицинским центром. Здесь работают врачи разных специальностей, а отдыхающим предлагают широкий перечень физиотерапевтических и бальнеологических процедур на современном оборудовании.