Если в них верить, то эта страна разочарует: 3 мифа о Черногории

Наибольшее разочарование в путешествиях часто вызывает не сама страна, а неоправданные ожидания туристов. Черногория яркий пример такого направления. О ней много говорят, сравнивают с соседями, советуют или отказывают ехать, из-за чего вокруг страны накопилось немало мифов.

Турагентство @krylati.travel назвало 3 мифа о Черногории, в которые не нужно верить, чтобы потом не разочароваться.

Какие мифы о Черногории развеяло турагентство?

Миф 1 – это бюджетная альтернатива Турции

В Черногории действительно есть хорошие отели с системой "все включено", но их здесь немного. И вообще наполнение all inclusive в Черногории не так широко как в Турции: здесь нет аквапарков, анимации и т.д. В целом Черногория – это не об огромном выборе гостиниц на разный вкус. Здесь популярен другой формат отдыха.

Миф 2 – в Черногории сервис как в Турции

Черногория – это более спокойный европейский стиль. Здесь никто не будет выполнять каждое пожелание туриста по первому звонку, как в Турции.

Обратите внимание! Турагентки в эксклюзивном комментарии 24 Канала рассказывали, что лучшими странами для отдыха на системе "все включено" есть Египет и Турция. Именно здесь в отелях действительно входит все – безлимит еды, веселая анимация, шоу-программы. В отелях Европы обычно наполнение меньше.

Миф 3 – в Черногории очень дешево

На самом деле ужин в ресторане, шезлонги на пляже, экскурсии и другие развлечения стоят совсем не дешево.

Какие существуют мифы о Черногории: видео

Черногория идеально подойдет для тех, кто уезжает в отпуск за красивой природой, а не развлечениями и питанием в отеле. Здесь понравится туристам, которые любят старинные городки, узкие улочки, невероятные виды и чистое Адриатическое море. Черногория не хуже Турции – она просто другая.