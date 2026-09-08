Всего полтора часа езды от Киева – и вы словно в Шотландии: что это за живописная локация

В окрестностях Киева есть немало красивых и интересных мест, о которых большинство людей даже не слышали. Одно из них вообще напоминает Бакоту или даже Шотландию. Виды здесь поражают с первого взгляда.

Об этом живописном месте, где почти никогда нет людей, рассказал украинский тревел-блогер Вадим Гринько. Пока на улице еще хорошая погода и не начались традиционные осенние дожди, стоит отправиться туда, чтобы немного отдохнуть от городского шума.

Что это за потрясающая локация недалеко от Киева, напоминающая Шотландию?

Речь идет об обзорной площадке с видом на реку Днепр в селе Цыбли Киевской области. Добираться сюда всего полтора часа из центра Киева, а дорога – идеальная.

Людей почти нет. Можно устроить пикник, спуститься к воде, просто отдохнуть и насладиться пейзажами. Не так давно здесь поставили огромную качель, но не подъезжайте к ней на автомобиле, ведь на вершине есть обустроенная парковка,

– рассказал тревел-блогер.

Где находится смотровая площадка в селе Цыбли: карта

Село Цыбли на берегу Днепра было основано еще в 1622 году. Но в 1964 году местным жителям сообщили неутешительную новость – в связи со строительством Каневской ГЭС и искусственного водохранилища село уйдет под воду, поэтому людям нужно переселиться. Поселение полностью перенесли на соседний высокий берег, и новые Цыбли возникли в 1970-х годах.

Сейчас это одно из самых атмосферных малоизвестных мест недалеко от Киева. Особенно красиво здесь на закате, когда огромный желто-оранжевый шар отражается в водах Днепра.

Травел-блогер рассказал о красивой локации недалеко от Киева: видео

В Цыблях есть еще одна достопримечательность, заслуживающая внимания – это руины церкви Святого Ильи. Перед затоплением села храм разобрали, но полностью снести не смогли, поэтому он так и остался стоять в старом селе. Руины церкви расположены на небольшом полуострове на берегу Днепра.

Церковь святого Ильи в Цыблях / Фото @jv_blogger

Планируя поездку в Цыбли, можно также посетить Переяслав – один из древнейших городов Украины, который называют "городом-музеем".